Nguyen Tien Phuc

Tai Nguyen

Nguyen Tien Phuc
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
108 (61.01%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (38.98%)
En iyi işlem:
489.73 USD
En kötü işlem:
-426.23 USD
Brüt kâr:
5 497.46 USD (1 108 487 pips)
Brüt zarar:
-3 529.14 USD (878 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 133.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 133.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.38%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
90 (50.85%)
Satış işlemleri:
87 (49.15%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
11.12 USD
Ortalama kâr:
50.90 USD
Ortalama zarar:
-51.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 005.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 005.82 USD (8)
Aylık büyüme:
27.27%
Yıllık tahmin:
330.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 451.95 USD
Maksimum:
1 897.19 USD (25.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.12% (1 897.19 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
NZDCAD 62
USDJPY 24
ETHUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 455
NZDCAD 316
USDJPY 759
ETHUSD 439
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 214K
NZDCAD 5.3K
USDJPY 3.1K
ETHUSD 7.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +489.73 USD
En kötü işlem: -426 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 133.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 005.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
225 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.