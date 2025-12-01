- Büyüme
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
108 (61.01%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (38.98%)
En iyi işlem:
489.73 USD
En kötü işlem:
-426.23 USD
Brüt kâr:
5 497.46 USD (1 108 487 pips)
Brüt zarar:
-3 529.14 USD (878 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 133.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 133.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.38%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
90 (50.85%)
Satış işlemleri:
87 (49.15%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
11.12 USD
Ortalama kâr:
50.90 USD
Ortalama zarar:
-51.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 005.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 005.82 USD (8)
Aylık büyüme:
27.27%
Yıllık tahmin:
330.83%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 451.95 USD
Maksimum:
1 897.19 USD (25.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.12% (1 897.19 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|NZDCAD
|62
|USDJPY
|24
|ETHUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|455
|NZDCAD
|316
|USDJPY
|759
|ETHUSD
|439
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|214K
|NZDCAD
|5.3K
|USDJPY
|3.1K
|ETHUSD
|7.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +489.73 USD
En kötü işlem: -426 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 133.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 005.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
İnceleme yok
