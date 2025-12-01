- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
108 (61.01%)
Loss Trade:
69 (38.98%)
Best Trade:
489.73 USD
Worst Trade:
-426.23 USD
Profitto lordo:
5 497.46 USD (1 108 487 pips)
Perdita lorda:
-3 529.14 USD (878 628 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 133.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 133.40 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.38%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
90 (50.85%)
Short Trade:
87 (49.15%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
11.12 USD
Profitto medio:
50.90 USD
Perdita media:
-51.15 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 005.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 005.82 USD (8)
Crescita mensile:
27.27%
Previsione annuale:
330.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 451.95 USD
Massimale:
1 897.19 USD (25.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.12% (1 897.19 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|NZDCAD
|62
|USDJPY
|24
|ETHUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|455
|NZDCAD
|316
|USDJPY
|759
|ETHUSD
|439
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|214K
|NZDCAD
|5.3K
|USDJPY
|3.1K
|ETHUSD
|7.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +489.73 USD
Worst Trade: -426 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 133.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 005.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
225 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
27%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
99%
177
61%
100%
1.55
11.12
USD
USD
25%
1:200