Nguyen Tien Phuc

Tai Nguyen

Nguyen Tien Phuc
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
108 (61.01%)
Loss Trade:
69 (38.98%)
Best Trade:
489.73 USD
Worst Trade:
-426.23 USD
Profitto lordo:
5 497.46 USD (1 108 487 pips)
Perdita lorda:
-3 529.14 USD (878 628 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 133.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 133.40 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.38%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
90 (50.85%)
Short Trade:
87 (49.15%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
11.12 USD
Profitto medio:
50.90 USD
Perdita media:
-51.15 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 005.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 005.82 USD (8)
Crescita mensile:
27.27%
Previsione annuale:
330.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 451.95 USD
Massimale:
1 897.19 USD (25.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.12% (1 897.19 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
NZDCAD 62
USDJPY 24
ETHUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 455
NZDCAD 316
USDJPY 759
ETHUSD 439
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 214K
NZDCAD 5.3K
USDJPY 3.1K
ETHUSD 7.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +489.73 USD
Worst Trade: -426 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 133.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 005.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
225 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
