- 자본
- 축소
트레이드:
186
이익 거래:
103 (55.37%)
손실 거래:
83 (44.62%)
최고의 거래:
1 195.18 USD
최악의 거래:
-412.90 USD
총 수익:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
총 손실:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
연속 최대 이익:
17 (1 693.58 USD)
연속 최대 이익:
1 693.58 USD (17)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
18.80%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
90
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
1.35
롱(주식매수):
110 (59.14%)
숏(주식차입매도):
76 (40.86%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
14.02 USD
평균 이익:
90.54 USD
평균 손실:
-80.93 USD
연속 최대 손실:
8 (-208.22 USD)
연속 최대 손실:
-689.30 USD (7)
월별 성장률:
22.96%
연간 예측:
278.61%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.66 USD
최대한의:
1 937.13 USD (13.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.54% (1 937.13 USD)
자본금별:
26.84% (3 422.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|NZDCAD
|31
|USDJPY
|19
|ETHUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.4K
|NZDCAD
|96
|USDJPY
|-1K
|ETHUSD
|-852
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|723K
|NZDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-3.4K
|ETHUSD
|-23K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 195.18 USD
최악의 거래: -413 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 693.58 USD
연속 최대 손실: -208.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
리뷰 없음
