Nguyen Tien Phuc

Tai Social

Nguyen Tien Phuc
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 23%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
186
Transacciones Rentables:
103 (55.37%)
Transacciones Irrentables:
83 (44.62%)
Mejor transacción:
1 195.18 USD
Peor transacción:
-412.90 USD
Beneficio Bruto:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (1 693.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 693.58 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
18.80%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
90
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
1.35
Transacciones Largas:
110 (59.14%)
Transacciones Cortas:
76 (40.86%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
14.02 USD
Beneficio medio:
90.54 USD
Pérdidas medias:
-80.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-208.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-689.30 USD (7)
Crecimiento al mes:
22.96%
Pronóstico anual:
278.61%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.66 USD
Máxima:
1 937.13 USD (13.54%)
Reducción relativa:
De balance:
13.54% (1 937.13 USD)
De fondos:
26.84% (3 422.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 126
NZDCAD 31
USDJPY 19
ETHUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.4K
NZDCAD 96
USDJPY -1K
ETHUSD -852
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 723K
NZDCAD 1.8K
USDJPY -3.4K
ETHUSD -23K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 195.18 USD
Peor transacción: -413 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 693.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -208.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
otros 226...
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 02:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 23:38
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 3.63% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 23:38
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.98% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
