Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PrimeXM-LiveUS 0.00 × 1 CedarLLC-Real2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Axi-US12-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 Exness-Real24 0.00 × 2 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 1 Axi-US16-Live 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 Axi-US09-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 11 еще 226...