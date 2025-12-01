- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
103 (55.37%)
Убыточных трейдов:
83 (44.62%)
Лучший трейд:
1 195.18 USD
Худший трейд:
-412.90 USD
Общая прибыль:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
Общий убыток:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 693.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 693.58 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.80%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
110 (59.14%)
Коротких трейдов:
76 (40.86%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
14.02 USD
Средняя прибыль:
90.54 USD
Средний убыток:
-80.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-208.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-689.30 USD (7)
Прирост в месяц:
22.96%
Годовой прогноз:
278.61%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.66 USD
Максимальная:
1 937.13 USD (13.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.54% (1 937.13 USD)
По эквити:
26.84% (3 422.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|NZDCAD
|31
|USDJPY
|19
|ETHUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.4K
|NZDCAD
|96
|USDJPY
|-1K
|ETHUSD
|-852
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|723K
|NZDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-3.4K
|ETHUSD
|-23K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 195.18 USD
Худший трейд: -413 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 693.58 USD
Макс. убыток в серии: -208.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PrimeXM-LiveUS
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
5
99%
186
55%
100%
1.38
14.02
USD
USD
27%
1:200