Nguyen Tien Phuc

Tai Social

Nguyen Tien Phuc
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 23%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
103 (55.37%)
Убыточных трейдов:
83 (44.62%)
Лучший трейд:
1 195.18 USD
Худший трейд:
-412.90 USD
Общая прибыль:
9 325.95 USD (1 495 213 pips)
Общий убыток:
-6 717.54 USD (796 399 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (1 693.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 693.58 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.80%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
110 (59.14%)
Коротких трейдов:
76 (40.86%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
14.02 USD
Средняя прибыль:
90.54 USD
Средний убыток:
-80.93 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-208.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-689.30 USD (7)
Прирост в месяц:
22.96%
Годовой прогноз:
278.61%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.66 USD
Максимальная:
1 937.13 USD (13.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.54% (1 937.13 USD)
По эквити:
26.84% (3 422.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 126
NZDCAD 31
USDJPY 19
ETHUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.4K
NZDCAD 96
USDJPY -1K
ETHUSD -852
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 723K
NZDCAD 1.8K
USDJPY -3.4K
ETHUSD -23K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 195.18 USD
Худший трейд: -413 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 693.58 USD
Макс. убыток в серии: -208.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PrimeXM-LiveUS
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
еще 226...
Нет отзывов
2026.01.09 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 02:41
Share of trading days is too low
2026.01.07 02:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 23:38
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 3.63% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 23:38
80% of trades performed within 6 days. This comprises 1.98% of days out of the 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 15:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
