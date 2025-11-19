- Crescimento
Negociações:
1 882
Negociações com lucro:
1 011 (53.71%)
Negociações com perda:
871 (46.28%)
Melhor negociação:
87.93 UST
Pior negociação:
-52.83 UST
Lucro bruto:
24 441.05 UST (898 359 pips)
Perda bruta:
-20 892.33 UST (742 349 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (614.31 UST)
Máximo lucro consecutivo:
614.31 UST (26)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
73.16%
Depósito máximo carregado:
10.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
250
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
1 601 (85.07%)
Negociações curtas:
281 (14.93%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.89 UST
Lucro médio:
24.18 UST
Perda média:
-23.99 UST
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-325.13 UST)
Máxima perda consecutiva:
-483.79 UST (15)
Crescimento mensal:
47.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.14 UST
Máximo:
2 192.68 UST (31.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.37% (2 191.60 UST)
Pelo Capital Líquido:
5.58% (346.77 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
