- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 828
盈利交易:
980 (53.61%)
亏损交易:
848 (46.39%)
最好交易:
87.93 UST
最差交易:
-52.83 UST
毛利:
23 738.72 UST (874 964 pips)
毛利亏损:
-20 061.66 UST (714 987 pips)
最大连续赢利:
26 (614.31 UST)
最大连续盈利:
614.31 UST (26)
夏普比率:
0.08
交易活动:
73.16%
最大入金加载:
10.52%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
241
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.68
长期交易:
1 549 (84.74%)
短期交易:
279 (15.26%)
利润因子:
1.18
预期回报:
2.01 UST
平均利润:
24.22 UST
平均损失:
-23.66 UST
最大连续失误:
19 (-325.13 UST)
最大连续亏损:
-483.79 UST (15)
每月增长:
45.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.14 UST
最大值:
2 192.68 UST (31.32%)
相对跌幅:
结余:
32.37% (2 191.60 UST)
净值:
5.58% (346.77 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1828
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|160K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.93 UST
最差交易: -53 UST
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +614.31 UST
最大连续亏损: -325.13 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
114%
0
0
USD
USD
6.4K
UST
UST
8
100%
1 828
53%
73%
1.18
2.01
UST
UST
32%
1:500