- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 808
Прибыльных трейдов:
966 (53.42%)
Убыточных трейдов:
842 (46.57%)
Лучший трейд:
87.93 UST
Худший трейд:
-52.83 UST
Общая прибыль:
23 330.42 UST (860 779 pips)
Общий убыток:
-19 819.83 UST (707 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (614.31 UST)
Макс. прибыль в серии:
614.31 UST (26)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
71.43%
Макс. загрузка депозита:
10.52%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
295
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
1 530 (84.62%)
Коротких трейдов:
278 (15.38%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.94 UST
Средняя прибыль:
24.15 UST
Средний убыток:
-23.54 UST
Макс. серия проигрышей:
19 (-325.13 UST)
Макс. убыток в серии:
-483.79 UST (15)
Прирост в месяц:
32.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.14 UST
Максимальная:
2 192.68 UST (31.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.37% (2 191.60 UST)
По эквити:
5.58% (346.77 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1808
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|154K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.93 UST
Худший трейд: -53 UST
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +614.31 UST
Макс. убыток в серии: -325.13 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
109%
0
0
USD
USD
6.2K
UST
UST
8
100%
1 808
53%
71%
1.17
1.94
UST
UST
32%
1:500