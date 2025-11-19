СигналыРазделы
Luis Fernando Campos Machado

C1GA Agressiva 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 109%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 808
Прибыльных трейдов:
966 (53.42%)
Убыточных трейдов:
842 (46.57%)
Лучший трейд:
87.93 UST
Худший трейд:
-52.83 UST
Общая прибыль:
23 330.42 UST (860 779 pips)
Общий убыток:
-19 819.83 UST (707 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (614.31 UST)
Макс. прибыль в серии:
614.31 UST (26)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
71.43%
Макс. загрузка депозита:
10.52%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
295
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
1 530 (84.62%)
Коротких трейдов:
278 (15.38%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.94 UST
Средняя прибыль:
24.15 UST
Средний убыток:
-23.54 UST
Макс. серия проигрышей:
19 (-325.13 UST)
Макс. убыток в серии:
-483.79 UST (15)
Прирост в месяц:
32.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.14 UST
Максимальная:
2 192.68 UST (31.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.37% (2 191.60 UST)
По эквити:
5.58% (346.77 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 1808
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 3.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 154K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.93 UST
Худший трейд: -53 UST
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +614.31 UST
Макс. убыток в серии: -325.13 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 08:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
