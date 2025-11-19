SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / C1GA Agressiva 4k
Luis Fernando Campos Machado

C1GA Agressiva 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 41%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
787
Profit Trade:
372 (47.26%)
Loss Trade:
415 (52.73%)
Best Trade:
87.84 UST
Worst Trade:
-42.75 UST
Profitto lordo:
9 403.75 UST (369 279 pips)
Perdita lorda:
-7 754.22 UST (292 875 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (302.85 UST)
Massimo profitto consecutivo:
610.03 UST (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
49.89%
Massimo carico di deposito:
5.01%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
213
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
677 (86.02%)
Short Trade:
110 (13.98%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
2.10 UST
Profitto medio:
25.28 UST
Perdita media:
-18.68 UST
Massime perdite consecutive:
15 (-483.79 UST)
Massima perdita consecutiva:
-483.79 UST (15)
Crescita mensile:
41.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.14 UST
Massimale:
1 362.34 UST (19.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.45% (1 362.58 UST)
Per equità:
5.46% (334.26 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 787
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 76K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.84 UST
Worst Trade: -43 UST
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +302.85 UST
Massima perdita consecutiva: -483.79 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.25 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 15:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 11:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
C1GA Agressiva 4k
300USD al mese
41%
0
0
USD
5.7K
UST
4
100%
787
47%
50%
1.21
2.10
UST
19%
1:500
Copia

