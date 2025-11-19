- Incremento
Total de Trades:
1 882
Transacciones Rentables:
1 011 (53.71%)
Transacciones Irrentables:
871 (46.28%)
Mejor transacción:
87.93 UST
Peor transacción:
-52.83 UST
Beneficio Bruto:
24 441.05 UST (898 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 892.33 UST (742 349 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (614.31 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
614.31 UST (26)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
73.16%
Carga máxima del depósito:
10.52%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
250
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
1 601 (85.07%)
Transacciones Cortas:
281 (14.93%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.89 UST
Beneficio medio:
24.18 UST
Pérdidas medias:
-23.99 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-325.13 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-483.79 UST (15)
Crecimiento al mes:
47.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.14 UST
Máxima:
2 192.68 UST (31.32%)
Reducción relativa:
De balance:
32.37% (2 191.60 UST)
De fondos:
5.58% (346.77 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +87.93 UST
Peor transacción: -53 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +614.31 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -325.13 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
