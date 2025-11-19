SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / C1GA Agressiva 4k
Luis Fernando Campos Machado

C1GA Agressiva 4k

0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 110%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 882
Transacciones Rentables:
1 011 (53.71%)
Transacciones Irrentables:
871 (46.28%)
Mejor transacción:
87.93 UST
Peor transacción:
-52.83 UST
Beneficio Bruto:
24 441.05 UST (898 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 892.33 UST (742 349 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (614.31 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
614.31 UST (26)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
73.16%
Carga máxima del depósito:
10.52%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
250
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
1 601 (85.07%)
Transacciones Cortas:
281 (14.93%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
1.89 UST
Beneficio medio:
24.18 UST
Pérdidas medias:
-23.99 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-325.13 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-483.79 UST (15)
Crecimiento al mes:
47.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.14 UST
Máxima:
2 192.68 UST (31.32%)
Reducción relativa:
De balance:
32.37% (2 191.60 UST)
De fondos:
5.58% (346.77 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 1882
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 3.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 156K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +87.93 UST
Peor transacción: -53 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +614.31 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -325.13 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.26 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 04:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 08:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
