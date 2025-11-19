- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 882
利益トレード:
1 011 (53.71%)
損失トレード:
871 (46.28%)
ベストトレード:
87.93 UST
最悪のトレード:
-52.83 UST
総利益:
24 441.05 UST (898 359 pips)
総損失:
-20 892.33 UST (742 349 pips)
最大連続の勝ち:
26 (614.31 UST)
最大連続利益:
614.31 UST (26)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
73.16%
最大入金額:
10.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
250
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
1 601 (85.07%)
短いトレード:
281 (14.93%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
1.89 UST
平均利益:
24.18 UST
平均損失:
-23.99 UST
最大連続の負け:
19 (-325.13 UST)
最大連続損失:
-483.79 UST (15)
月間成長:
47.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.14 UST
最大の:
2 192.68 UST (31.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.37% (2 191.60 UST)
エクイティによる:
5.58% (346.77 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1882
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|156K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +87.93 UST
最悪のトレード: -53 UST
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +614.31 UST
最大連続損失: -325.13 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
110%
0
0
USD
USD
6.3K
UST
UST
8
100%
1 882
53%
73%
1.16
1.89
UST
UST
32%
1:500