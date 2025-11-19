SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / C1GA Agressiva 4k
Luis Fernando Campos Machado

C1GA Agressiva 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 97%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 921
Gewinntrades:
1 028 (53.51%)
Verlusttrades:
893 (46.49%)
Bester Trade:
87.93 UST
Schlechtester Trade:
-52.83 UST
Bruttoprofit:
24 845.99 UST (911 846 pips)
Bruttoverlust:
-21 674.97 UST (768 188 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (614.31 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
614.31 UST (26)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
73.16%
Max deposit load:
10.52%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
255
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.45
Long-Positionen:
1 626 (84.64%)
Short-Positionen:
295 (15.36%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.65 UST
Durchschnittlicher Profit:
24.17 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-24.27 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-325.13 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-483.79 UST (15)
Wachstum pro Monat :
27.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.14 UST
Maximaler:
2 192.68 UST (31.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.37% (2 191.60 UST)
Kapital:
5.58% (346.77 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 1921
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 144K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +87.93 UST
Schlechtester Trade: -53 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +614.31 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -325.13 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 04:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 23:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 11:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 09:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 09:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 08:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 08:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.