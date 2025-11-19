- 자본
- 축소
트레이드:
2 127
이익 거래:
1 143 (53.73%)
손실 거래:
984 (46.26%)
최고의 거래:
87.93 UST
최악의 거래:
-52.83 UST
총 수익:
27 640.81 UST (1 006 491 pips)
총 손실:
-24 893.11 UST (874 667 pips)
연속 최대 이익:
26 (614.31 UST)
연속 최대 이익:
614.31 UST (26)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
74.19%
최대 입금량:
10.52%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
217
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.25
롱(주식매수):
1 800 (84.63%)
숏(주식차입매도):
327 (15.37%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.29 UST
평균 이익:
24.18 UST
평균 손실:
-25.30 UST
연속 최대 손실:
19 (-325.13 UST)
연속 최대 손실:
-483.79 UST (15)
월별 성장률:
45.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.14 UST
최대한의:
2 192.68 UST (31.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.37% (2 191.60 UST)
자본금별:
5.58% (346.77 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|2127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|132K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +87.93 UST
최악의 거래: -53 UST
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +614.31 UST
연속 최대 손실: -325.13 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
83%
0
0
USD
USD
5.5K
UST
UST
9
100%
2 127
53%
74%
1.11
1.29
UST
UST
32%
1:500