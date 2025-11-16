- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 845
Negociações com lucro:
562 (30.46%)
Negociações com perda:
1 283 (69.54%)
Melhor negociação:
37.94 UST
Pior negociação:
-19.72 UST
Lucro bruto:
9 359.66 UST (938 028 pips)
Perda bruta:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (401.40 UST)
Máximo lucro consecutivo:
401.40 UST (17)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
86.34%
Depósito máximo carregado:
2.55%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
128
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
1 433 (77.67%)
Negociações curtas:
412 (22.33%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.33 UST
Lucro médio:
16.65 UST
Perda média:
-6.82 UST
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-253.46 UST)
Máxima perda consecutiva:
-253.46 UST (35)
Crescimento mensal:
7.01%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
175.66 UST
Máximo:
770.29 UST (14.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.17% (769.99 UST)
Pelo Capital Líquido:
2.22% (104.63 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1845
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|615
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|94K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
