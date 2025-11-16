- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 845
Прибыльных трейдов:
562 (30.46%)
Убыточных трейдов:
1 283 (69.54%)
Лучший трейд:
37.94 UST
Худший трейд:
-19.72 UST
Общая прибыль:
9 359.66 UST (938 028 pips)
Общий убыток:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (401.40 UST)
Макс. прибыль в серии:
401.40 UST (17)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
86.34%
Макс. загрузка депозита:
2.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
113
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
1 433 (77.67%)
Коротких трейдов:
412 (22.33%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.33 UST
Средняя прибыль:
16.65 UST
Средний убыток:
-6.82 UST
Макс. серия проигрышей:
35 (-253.46 UST)
Макс. убыток в серии:
-253.46 UST (35)
Прирост в месяц:
7.01%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
175.66 UST
Максимальная:
770.29 UST (14.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.17% (769.99 UST)
По эквити:
2.22% (104.63 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1845
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|615
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|94K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.94 UST
Худший трейд: -20 UST
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +401.40 UST
Макс. убыток в серии: -253.46 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
4.6K
UST
UST
10
99%
1 845
30%
86%
1.07
0.33
UST
UST
15%
1:500