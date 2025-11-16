- Wachstum
Trades insgesamt:
1 845
Gewinntrades:
562 (30.46%)
Verlusttrades:
1 283 (69.54%)
Bester Trade:
37.94 UST
Schlechtester Trade:
-19.72 UST
Bruttoprofit:
9 359.66 UST (938 028 pips)
Bruttoverlust:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (401.40 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
401.40 UST (17)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
86.34%
Max deposit load:
2.55%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
128
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
1 433 (77.67%)
Short-Positionen:
412 (22.33%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.33 UST
Durchschnittlicher Profit:
16.65 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-6.82 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
35 (-253.46 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-253.46 UST (35)
Wachstum pro Monat :
7.01%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
175.66 UST
Maximaler:
770.29 UST (14.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.17% (769.99 UST)
Kapital:
2.22% (104.63 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1845
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|615
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|94K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +37.94 UST
Schlechtester Trade: -20 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 35
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +401.40 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -253.46 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
