Luis Fernando Campos Machado

C2LC Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 845
Gewinntrades:
562 (30.46%)
Verlusttrades:
1 283 (69.54%)
Bester Trade:
37.94 UST
Schlechtester Trade:
-19.72 UST
Bruttoprofit:
9 359.66 UST (938 028 pips)
Bruttoverlust:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (401.40 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
401.40 UST (17)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
86.34%
Max deposit load:
2.55%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
128
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
1 433 (77.67%)
Short-Positionen:
412 (22.33%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.33 UST
Durchschnittlicher Profit:
16.65 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-6.82 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
35 (-253.46 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-253.46 UST (35)
Wachstum pro Monat :
7.01%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
175.66 UST
Maximaler:
770.29 UST (14.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.17% (769.99 UST)
Kapital:
2.22% (104.63 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 1845
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 615
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 94K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.94 UST
Schlechtester Trade: -20 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 35
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +401.40 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -253.46 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 19:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
