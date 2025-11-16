- 成长
交易:
1 845
盈利交易:
562 (30.46%)
亏损交易:
1 283 (69.54%)
最好交易:
37.94 UST
最差交易:
-19.72 UST
毛利:
9 359.66 UST (938 028 pips)
毛利亏损:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
最大连续赢利:
17 (401.40 UST)
最大连续盈利:
401.40 UST (17)
夏普比率:
0.03
交易活动:
86.34%
最大入金加载:
2.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
128
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.80
长期交易:
1 433 (77.67%)
短期交易:
412 (22.33%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.33 UST
平均利润:
16.65 UST
平均损失:
-6.82 UST
最大连续失误:
35 (-253.46 UST)
最大连续亏损:
-253.46 UST (35)
每月增长:
7.01%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
175.66 UST
最大值:
770.29 UST (14.56%)
相对跌幅:
结余:
15.17% (769.99 UST)
净值:
2.22% (104.63 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1845
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|615
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|94K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
最好交易: +37.94 UST
最差交易: -20 UST
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 35
最大连续盈利: +401.40 UST
最大连续亏损: -253.46 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
14%
0
0
USD
USD
4.6K
UST
UST
10
99%
1 845
30%
86%
1.07
0.33
UST
UST
15%
1:500