Luis Fernando Campos Machado

C2LC Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
410
Kârla kapanan işlemler:
127 (30.97%)
Zararla kapanan işlemler:
283 (69.02%)
En iyi işlem:
37.16 UST
En kötü işlem:
-19.72 UST
Brüt kâr:
2 260.21 UST (222 767 pips)
Brüt zarar:
-1 863.55 UST (170 121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (317.65 UST)
Maksimum ardışık kâr:
317.65 UST (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
258
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
330 (80.49%)
Satış işlemleri:
80 (19.51%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.97 UST
Ortalama kâr:
17.80 UST
Ortalama zarar:
-6.58 UST
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-219.81 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-219.81 UST (33)
Aylık büyüme:
8.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
175.66 UST
Maksimum:
266.44 UST (5.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.19% (266.38 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 397
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.16 UST
En kötü işlem: -20 UST
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +317.65 UST
Maksimum ardışık zarar: -219.81 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
