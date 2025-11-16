- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
410
Profit Trade:
127 (30.97%)
Loss Trade:
283 (69.02%)
Best Trade:
37.16 UST
Worst Trade:
-19.72 UST
Profitto lordo:
2 260.21 UST (222 767 pips)
Perdita lorda:
-1 863.55 UST (170 121 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (317.65 UST)
Massimo profitto consecutivo:
317.65 UST (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
258
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
330 (80.49%)
Short Trade:
80 (19.51%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.97 UST
Profitto medio:
17.80 UST
Perdita media:
-6.58 UST
Massime perdite consecutive:
33 (-219.81 UST)
Massima perdita consecutiva:
-219.81 UST (33)
Crescita mensile:
8.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
175.66 UST
Massimale:
266.44 UST (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.19% (266.38 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|410
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|397
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|53K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.16 UST
Worst Trade: -20 UST
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +317.65 UST
Massima perdita consecutiva: -219.81 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni