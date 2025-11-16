SegnaliSezioni
Luis Fernando Campos Machado

C2LC Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 9%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
410
Profit Trade:
127 (30.97%)
Loss Trade:
283 (69.02%)
Best Trade:
37.16 UST
Worst Trade:
-19.72 UST
Profitto lordo:
2 260.21 UST (222 767 pips)
Perdita lorda:
-1 863.55 UST (170 121 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (317.65 UST)
Massimo profitto consecutivo:
317.65 UST (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
258
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
330 (80.49%)
Short Trade:
80 (19.51%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.97 UST
Profitto medio:
17.80 UST
Perdita media:
-6.58 UST
Massime perdite consecutive:
33 (-219.81 UST)
Massima perdita consecutiva:
-219.81 UST (33)
Crescita mensile:
8.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
175.66 UST
Massimale:
266.44 UST (5.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.19% (266.38 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 410
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 397
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 53K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.16 UST
Worst Trade: -20 UST
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +317.65 UST
Massima perdita consecutiva: -219.81 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
