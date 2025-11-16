シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / C2LC Conservador 4k
Luis Fernando Campos Machado

C2LC Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 845
利益トレード:
562 (30.46%)
損失トレード:
1 283 (69.54%)
ベストトレード:
37.94 UST
最悪のトレード:
-19.72 UST
総利益:
9 359.66 UST (938 028 pips)
総損失:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
最大連続の勝ち:
17 (401.40 UST)
最大連続利益:
401.40 UST (17)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
86.34%
最大入金額:
2.55%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
1 433 (77.67%)
短いトレード:
412 (22.33%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.33 UST
平均利益:
16.65 UST
平均損失:
-6.82 UST
最大連続の負け:
35 (-253.46 UST)
最大連続損失:
-253.46 UST (35)
月間成長:
7.01%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
175.66 UST
最大の:
770.29 UST (14.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.17% (769.99 UST)
エクイティによる:
2.22% (104.63 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 1845
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 615
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 94K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +37.94 UST
最悪のトレード: -20 UST
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 35
最大連続利益: +401.40 UST
最大連続損失: -253.46 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 19:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください