- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 845
利益トレード:
562 (30.46%)
損失トレード:
1 283 (69.54%)
ベストトレード:
37.94 UST
最悪のトレード:
-19.72 UST
総利益:
9 359.66 UST (938 028 pips)
総損失:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
最大連続の勝ち:
17 (401.40 UST)
最大連続利益:
401.40 UST (17)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
86.34%
最大入金額:
2.55%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
128
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
1 433 (77.67%)
短いトレード:
412 (22.33%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.33 UST
平均利益:
16.65 UST
平均損失:
-6.82 UST
最大連続の負け:
35 (-253.46 UST)
最大連続損失:
-253.46 UST (35)
月間成長:
7.01%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
175.66 UST
最大の:
770.29 UST (14.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.17% (769.99 UST)
エクイティによる:
2.22% (104.63 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1845
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|615
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|94K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.94 UST
最悪のトレード: -20 UST
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 35
最大連続利益: +401.40 UST
最大連続損失: -253.46 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
14%
0
0
USD
USD
4.6K
UST
UST
10
99%
1 845
30%
86%
1.07
0.33
UST
UST
15%
1:500