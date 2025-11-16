SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / C2LC Conservador 4k
Luis Fernando Campos Machado

C2LC Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 14%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 845
Transacciones Rentables:
562 (30.46%)
Transacciones Irrentables:
1 283 (69.54%)
Mejor transacción:
37.94 UST
Peor transacción:
-19.72 UST
Beneficio Bruto:
9 359.66 UST (938 028 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (401.40 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
401.40 UST (17)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
86.34%
Carga máxima del depósito:
2.55%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
113
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.80
Transacciones Largas:
1 433 (77.67%)
Transacciones Cortas:
412 (22.33%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.33 UST
Beneficio medio:
16.65 UST
Pérdidas medias:
-6.82 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
35 (-253.46 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-253.46 UST (35)
Crecimiento al mes:
7.01%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
175.66 UST
Máxima:
770.29 UST (14.56%)
Reducción relativa:
De balance:
15.17% (769.99 UST)
De fondos:
2.22% (104.63 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 1845
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 615
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 94K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.94 UST
Peor transacción: -20 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 35
Beneficio máximo consecutivo: +401.40 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -253.46 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.05 01:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 23:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 19:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
