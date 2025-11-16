시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / C2LC Conservador 4k
Luis Fernando Campos Machado

C2LC Conservador 4k

Luis Fernando Campos Machado
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 845
이익 거래:
562 (30.46%)
손실 거래:
1 283 (69.54%)
최고의 거래:
37.94 UST
최악의 거래:
-19.72 UST
총 수익:
9 359.66 UST (938 028 pips)
총 손실:
-8 744.86 UST (843 745 pips)
연속 최대 이익:
17 (401.40 UST)
연속 최대 이익:
401.40 UST (17)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
86.34%
최대 입금량:
2.55%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
113
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.80
롱(주식매수):
1 433 (77.67%)
숏(주식차입매도):
412 (22.33%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.33 UST
평균 이익:
16.65 UST
평균 손실:
-6.82 UST
연속 최대 손실:
35 (-253.46 UST)
연속 최대 손실:
-253.46 UST (35)
월별 성장률:
7.01%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
175.66 UST
최대한의:
770.29 UST (14.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.17% (769.99 UST)
자본금별:
2.22% (104.63 UST)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 1845
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 615
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 94K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +37.94 UST
최악의 거래: -20 UST
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 35
연속 최대 이익: +401.40 UST
연속 최대 손실: -253.46 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.