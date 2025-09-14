SinaisSeções
Sugianto

Bitcoin Wizard

Sugianto
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
Weltrade-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
505
Negociações com lucro:
310 (61.38%)
Negociações com perda:
195 (38.61%)
Melhor negociação:
7.48 USD
Pior negociação:
-1.53 USD
Lucro bruto:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Perda bruta:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (4.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.52 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.76%
Depósito máximo carregado:
23.58%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
260 (51.49%)
Negociações curtas:
245 (48.51%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-1.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-7.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.92 USD (7)
Crescimento mensal:
-7.17%
Previsão anual:
-87.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.04 USD
Máximo:
19.18 USD (13.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.62% (19.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.18% (1.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 505
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 314K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.48 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +4.20 USD
Máxima perda consecutiva: -7.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
Sem comentários
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 01:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
