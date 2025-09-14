- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
505
Negociações com lucro:
310 (61.38%)
Negociações com perda:
195 (38.61%)
Melhor negociação:
7.48 USD
Pior negociação:
-1.53 USD
Lucro bruto:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Perda bruta:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (4.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.52 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.76%
Depósito máximo carregado:
23.58%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
260 (51.49%)
Negociações curtas:
245 (48.51%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-1.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-7.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.92 USD (7)
Crescimento mensal:
-7.17%
Previsão anual:
-87.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.04 USD
Máximo:
19.18 USD (13.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.62% (19.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.18% (1.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|314K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.48 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +4.20 USD
Máxima perda consecutiva: -7.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
16
100%
505
61%
1%
1.14
0.06
USD
USD
14%
1:500