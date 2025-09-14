- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
505
盈利交易:
310 (61.38%)
亏损交易:
195 (38.61%)
最好交易:
7.48 USD
最差交易:
-1.53 USD
毛利:
230.31 USD (2 308 792 pips)
毛利亏损:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
最大连续赢利:
11 (4.20 USD)
最大连续盈利:
9.52 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
0.76%
最大入金加载:
23.58%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
1.55
长期交易:
260 (51.49%)
短期交易:
245 (48.51%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.06 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-1.03 USD
最大连续失误:
7 (-7.92 USD)
最大连续亏损:
-7.92 USD (7)
每月增长:
-7.17%
年度预测:
-87.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.04 USD
最大值:
19.18 USD (13.62%)
相对跌幅:
结余:
13.62% (19.18 USD)
净值:
1.18% (1.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|314K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.48 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +4.20 USD
最大连续亏损: -7.92 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
16
100%
505
61%
1%
1.14
0.06
USD
USD
14%
1:500