シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bitcoin Wizard
Sugianto

Bitcoin Wizard

Sugianto
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 30%
Weltrade-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
505
利益トレード:
310 (61.38%)
損失トレード:
195 (38.61%)
ベストトレード:
7.48 USD
最悪のトレード:
-1.53 USD
総利益:
230.31 USD (2 308 792 pips)
総損失:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
最大連続の勝ち:
11 (4.20 USD)
最大連続利益:
9.52 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.76%
最大入金額:
23.58%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
260 (51.49%)
短いトレード:
245 (48.51%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
-1.03 USD
最大連続の負け:
7 (-7.92 USD)
最大連続損失:
-7.92 USD (7)
月間成長:
-7.17%
年間予想:
-87.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.04 USD
最大の:
19.18 USD (13.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.62% (19.18 USD)
エクイティによる:
1.18% (1.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 505
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 314K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.48 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +4.20 USD
最大連続損失: -7.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bitcoin Wizard
30 USD/月
30%
0
0
USD
130
USD
16
100%
505
61%
1%
1.14
0.06
USD
14%
1:500
コピー

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

