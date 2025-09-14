- 成長
- ドローダウン
トレード:
505
利益トレード:
310 (61.38%)
損失トレード:
195 (38.61%)
ベストトレード:
7.48 USD
最悪のトレード:
-1.53 USD
総利益:
230.31 USD (2 308 792 pips)
総損失:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
最大連続の勝ち:
11 (4.20 USD)
最大連続利益:
9.52 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.76%
最大入金額:
23.58%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
260 (51.49%)
短いトレード:
245 (48.51%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
-1.03 USD
最大連続の負け:
7 (-7.92 USD)
最大連続損失:
-7.92 USD (7)
月間成長:
-7.17%
年間予想:
-87.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.04 USD
最大の:
19.18 USD (13.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.62% (19.18 USD)
エクイティによる:
1.18% (1.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|314K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.48 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +4.20 USD
最大連続損失: -7.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
30%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
16
100%
505
61%
1%
1.14
0.06
USD
USD
14%
1:500