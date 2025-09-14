- 자본
- 축소
트레이드:
511
이익 거래:
315 (61.64%)
손실 거래:
196 (38.36%)
최고의 거래:
7.48 USD
최악의 거래:
-1.53 USD
총 수익:
232.64 USD (2 332 100 pips)
총 손실:
-201.72 USD (2 006 558 pips)
연속 최대 이익:
11 (4.20 USD)
연속 최대 이익:
9.52 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.76%
최대 입금량:
23.58%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
1.61
롱(주식매수):
265 (51.86%)
숏(주식차입매도):
246 (48.14%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.06 USD
평균 이익:
0.74 USD
평균 손실:
-1.03 USD
연속 최대 손실:
7 (-7.92 USD)
연속 최대 손실:
-7.92 USD (7)
월별 성장률:
-6.12%
연간 예측:
-74.30%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.04 USD
최대한의:
19.18 USD (13.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.62% (19.18 USD)
자본금별:
1.18% (1.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|31
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|325K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
