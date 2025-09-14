시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Bitcoin Wizard
Sugianto

Bitcoin Wizard

Sugianto
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 31%
Weltrade-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
511
이익 거래:
315 (61.64%)
손실 거래:
196 (38.36%)
최고의 거래:
7.48 USD
최악의 거래:
-1.53 USD
총 수익:
232.64 USD (2 332 100 pips)
총 손실:
-201.72 USD (2 006 558 pips)
연속 최대 이익:
11 (4.20 USD)
연속 최대 이익:
9.52 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
0.76%
최대 입금량:
23.58%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
1.61
롱(주식매수):
265 (51.86%)
숏(주식차입매도):
246 (48.14%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.06 USD
평균 이익:
0.74 USD
평균 손실:
-1.03 USD
연속 최대 손실:
7 (-7.92 USD)
연속 최대 손실:
-7.92 USD (7)
월별 성장률:
-6.12%
연간 예측:
-74.30%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.04 USD
최대한의:
19.18 USD (13.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.62% (19.18 USD)
자본금별:
1.18% (1.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 31
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 325K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.48 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +4.20 USD
연속 최대 손실: -7.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
리뷰 없음
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 01:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bitcoin Wizard
월별 30 USD
31%
0
0
USD
131
USD
16
100%
511
61%
1%
1.15
0.06
USD
14%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.