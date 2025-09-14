El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 35 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 7 Exness-MT5Real8 0.00 × 53 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 8 Weltrade-Real 0.46 × 13 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada