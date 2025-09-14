- Incremento
Total de Trades:
505
Transacciones Rentables:
310 (61.38%)
Transacciones Irrentables:
195 (38.61%)
Mejor transacción:
7.48 USD
Peor transacción:
-1.53 USD
Beneficio Bruto:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Pérdidas Brutas:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (4.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.52 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.76%
Carga máxima del depósito:
23.58%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
260 (51.49%)
Transacciones Cortas:
245 (48.51%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.06 USD
Beneficio medio:
0.74 USD
Pérdidas medias:
-1.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-7.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.92 USD (7)
Crecimiento al mes:
-7.17%
Pronóstico anual:
-87.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.04 USD
Máxima:
19.18 USD (13.62%)
Reducción relativa:
De balance:
13.62% (19.18 USD)
De fondos:
1.18% (1.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|314K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +7.48 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +4.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
