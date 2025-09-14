SeñalesSecciones
Sugianto

Bitcoin Wizard

Sugianto
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 30%
Weltrade-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
505
Transacciones Rentables:
310 (61.38%)
Transacciones Irrentables:
195 (38.61%)
Mejor transacción:
7.48 USD
Peor transacción:
-1.53 USD
Beneficio Bruto:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Pérdidas Brutas:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (4.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.52 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.76%
Carga máxima del depósito:
23.58%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
260 (51.49%)
Transacciones Cortas:
245 (48.51%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.06 USD
Beneficio medio:
0.74 USD
Pérdidas medias:
-1.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-7.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.92 USD (7)
Crecimiento al mes:
-7.17%
Pronóstico anual:
-87.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.04 USD
Máxima:
19.18 USD (13.62%)
Reducción relativa:
De balance:
13.62% (19.18 USD)
De fondos:
1.18% (1.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 505
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 314K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.48 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +4.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
No hay comentarios
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 01:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bitcoin Wizard
30 USD al mes
30%
0
0
USD
130
USD
16
100%
505
61%
1%
1.14
0.06
USD
14%
1:500
Copiar

