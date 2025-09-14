- Wachstum
Trades insgesamt:
505
Gewinntrades:
310 (61.38%)
Verlusttrades:
195 (38.61%)
Bester Trade:
7.48 USD
Schlechtester Trade:
-1.53 USD
Bruttoprofit:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Bruttoverlust:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (4.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.52 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.76%
Max deposit load:
23.58%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
260 (51.49%)
Short-Positionen:
245 (48.51%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-7.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.92 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-7.17%
Jahresprognose:
-87.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.04 USD
Maximaler:
19.18 USD (13.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.62% (19.18 USD)
Kapital:
1.18% (1.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|314K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Bester Trade: +7.48 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.92 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
Keine Bewertungen
