SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bitcoin Wizard
Sugianto

Bitcoin Wizard

Sugianto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
Weltrade-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
505
Gewinntrades:
310 (61.38%)
Verlusttrades:
195 (38.61%)
Bester Trade:
7.48 USD
Schlechtester Trade:
-1.53 USD
Bruttoprofit:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Bruttoverlust:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (4.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.52 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.76%
Max deposit load:
23.58%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
1.55
Long-Positionen:
260 (51.49%)
Short-Positionen:
245 (48.51%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-7.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.92 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-7.17%
Jahresprognose:
-87.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.04 USD
Maximaler:
19.18 USD (13.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.62% (19.18 USD)
Kapital:
1.18% (1.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 505
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 314K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.48 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 01:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Bitcoin Wizard
30 USD pro Monat
30%
0
0
USD
130
USD
16
100%
505
61%
1%
1.14
0.06
USD
14%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.