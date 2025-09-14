- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
69 (65.71%)
Loss Trade:
36 (34.29%)
Best Trade:
3.61 USD
Worst Trade:
-1.29 USD
Profitto lordo:
43.21 USD (432 066 pips)
Perdita lorda:
-38.78 USD (387 716 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.18 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.76%
Massimo carico di deposito:
23.58%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
61 (58.10%)
Short Trade:
44 (41.90%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-1.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.54 USD (3)
Crescita mensile:
4.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.04 USD
Massimale:
5.09 USD (5.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.04% (5.09 USD)
Per equità:
0.83% (0.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|44K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.61 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.83 USD
Massima perdita consecutiva: -3.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
4%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
3
100%
105
65%
1%
1.11
0.04
USD
USD
5%
1:500