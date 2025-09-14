- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
310 (61.38%)
Убыточных трейдов:
195 (38.61%)
Лучший трейд:
7.48 USD
Худший трейд:
-1.53 USD
Общая прибыль:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Общий убыток:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (4.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.52 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.76%
Макс. загрузка депозита:
23.58%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
260 (51.49%)
Коротких трейдов:
245 (48.51%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
-1.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-7.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.92 USD (7)
Прирост в месяц:
-7.17%
Годовой прогноз:
-87.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.04 USD
Максимальная:
19.18 USD (13.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.62% (19.18 USD)
По эквити:
1.18% (1.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|505
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|30
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|314K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.48 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +4.20 USD
Макс. убыток в серии: -7.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
Нет отзывов
