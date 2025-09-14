СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bitcoin Wizard
Sugianto

Bitcoin Wizard

Sugianto
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
Weltrade-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
310 (61.38%)
Убыточных трейдов:
195 (38.61%)
Лучший трейд:
7.48 USD
Худший трейд:
-1.53 USD
Общая прибыль:
230.31 USD (2 308 792 pips)
Общий убыток:
-200.52 USD (1 994 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (4.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.52 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.76%
Макс. загрузка депозита:
23.58%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
260 (51.49%)
Коротких трейдов:
245 (48.51%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
-1.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-7.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.92 USD (7)
Прирост в месяц:
-7.17%
Годовой прогноз:
-87.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.04 USD
Максимальная:
19.18 USD (13.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.62% (19.18 USD)
По эквити:
1.18% (1.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 505
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 30
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 314K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.48 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +4.20 USD
Макс. убыток в серии: -7.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
Нет отзывов
2026.01.05 00:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 12:31
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 01:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.