- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
45 (77.58%)
Negociações com perda:
13 (22.41%)
Melhor negociação:
10.53 USD
Pior negociação:
-27.56 USD
Lucro bruto:
73.58 USD (10 969 pips)
Perda bruta:
-129.97 USD (17 059 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (70.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.52 USD (41)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.16%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
19 dias
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
25 (43.10%)
Negociações curtas:
33 (56.90%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-0.97 USD
Lucro médio:
1.64 USD
Perda média:
-10.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-129.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-129.90 USD (12)
Crescimento mensal:
-5.76%
Previsão anual:
-69.89%
Algotrading:
48%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.39 USD
Máximo:
129.90 USD (6.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.19% (129.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.13% (210.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|19
|NZDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|-83
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCAD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.53 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +70.52 USD
Máxima perda consecutiva: -129.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
15 mais ...
