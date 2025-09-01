SeñalesSecciones
Mr Apichat Punya

AI Smarttrading

Mr Apichat Punya
0 comentarios
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
45 (77.58%)
Transacciones Irrentables:
13 (22.41%)
Mejor transacción:
10.53 USD
Peor transacción:
-27.56 USD
Beneficio Bruto:
73.58 USD (10 969 pips)
Pérdidas Brutas:
-129.97 USD (17 059 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (70.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.52 USD (41)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.16%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
19 días
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
25 (43.10%)
Transacciones Cortas:
33 (56.90%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-0.97 USD
Beneficio medio:
1.64 USD
Pérdidas medias:
-10.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-129.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.90 USD (12)
Crecimiento al mes:
-5.76%
Pronóstico anual:
-69.89%
Trading algorítmico:
48%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.39 USD
Máxima:
129.90 USD (6.19%)
Reducción relativa:
De balance:
6.19% (129.90 USD)
De fondos:
10.13% (210.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 24
AUDCAD 19
NZDCAD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD -83
AUDCAD 26
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -11K
AUDCAD 3.6K
NZDCAD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
FPMarkets-Live3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 181
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
Tickmill-Live05
0.51 × 45
Tickmill-Live02
0.57 × 327
Tickmill-Live
0.59 × 214
ICMarkets-Live07
0.63 × 333
Tickmill-Live08
0.71 × 7
Tickmill-Live04
0.74 × 157
Tickcopy-Real
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
ICMarkets-Live17
1.33 × 3
Tickmill-Live10
1.38 × 21
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
