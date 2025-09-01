- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
45 (77.58%)
Transacciones Irrentables:
13 (22.41%)
Mejor transacción:
10.53 USD
Peor transacción:
-27.56 USD
Beneficio Bruto:
73.58 USD (10 969 pips)
Pérdidas Brutas:
-129.97 USD (17 059 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (70.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.52 USD (41)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.16%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
19 días
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
25 (43.10%)
Transacciones Cortas:
33 (56.90%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-0.97 USD
Beneficio medio:
1.64 USD
Pérdidas medias:
-10.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-129.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.90 USD (12)
Crecimiento al mes:
-5.76%
Pronóstico anual:
-69.89%
Trading algorítmico:
48%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.39 USD
Máxima:
129.90 USD (6.19%)
Reducción relativa:
De balance:
6.19% (129.90 USD)
De fondos:
10.13% (210.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|19
|NZDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|-83
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCAD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.53 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +70.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -129.90 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
