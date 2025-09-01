- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
45 (77.58%)
損失トレード:
13 (22.41%)
ベストトレード:
10.53 USD
最悪のトレード:
-27.56 USD
総利益:
73.58 USD (10 969 pips)
総損失:
-129.97 USD (17 059 pips)
最大連続の勝ち:
41 (70.52 USD)
最大連続利益:
70.52 USD (41)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.16%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 日
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
25 (43.10%)
短いトレード:
33 (56.90%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.97 USD
平均利益:
1.64 USD
平均損失:
-10.00 USD
最大連続の負け:
12 (-129.90 USD)
最大連続損失:
-129.90 USD (12)
月間成長:
-5.76%
年間予想:
-69.89%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.39 USD
最大の:
129.90 USD (6.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.19% (129.90 USD)
エクイティによる:
10.13% (210.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|19
|NZDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|-83
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCAD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.53 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +70.52 USD
最大連続損失: -129.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
