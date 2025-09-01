シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AI Smarttrading
Mr Apichat Punya

AI Smarttrading

Mr Apichat Punya
レビュー0件
18週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
45 (77.58%)
損失トレード:
13 (22.41%)
ベストトレード:
10.53 USD
最悪のトレード:
-27.56 USD
総利益:
73.58 USD (10 969 pips)
総損失:
-129.97 USD (17 059 pips)
最大連続の勝ち:
41 (70.52 USD)
最大連続利益:
70.52 USD (41)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.16%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 日
リカバリーファクター:
-0.43
長いトレード:
25 (43.10%)
短いトレード:
33 (56.90%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.97 USD
平均利益:
1.64 USD
平均損失:
-10.00 USD
最大連続の負け:
12 (-129.90 USD)
最大連続損失:
-129.90 USD (12)
月間成長:
-5.76%
年間予想:
-69.89%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.39 USD
最大の:
129.90 USD (6.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.19% (129.90 USD)
エクイティによる:
10.13% (210.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 24
AUDCAD 19
NZDCAD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD -83
AUDCAD 26
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD -11K
AUDCAD 3.6K
NZDCAD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.53 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +70.52 USD
最大連続損失: -129.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
FPMarkets-Live3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 181
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
Tickmill-Live05
0.51 × 45
Tickmill-Live02
0.57 × 327
Tickmill-Live
0.59 × 214
ICMarkets-Live07
0.63 × 333
Tickmill-Live08
0.71 × 7
Tickmill-Live04
0.74 × 157
Tickcopy-Real
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
ICMarkets-Live17
1.33 × 3
Tickmill-Live10
1.38 × 21
15 より多く...
レビューなし
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
