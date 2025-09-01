SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AI Smarttrading
Mr Apichat Punya

AI Smarttrading

Mr Apichat Punya
0 Bewertungen
18 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
45 (77.58%)
Verlusttrades:
13 (22.41%)
Bester Trade:
10.53 USD
Schlechtester Trade:
-27.56 USD
Bruttoprofit:
73.58 USD (10 969 pips)
Bruttoverlust:
-129.97 USD (17 059 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (70.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.52 USD (41)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.16%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
19 Tage
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
25 (43.10%)
Short-Positionen:
33 (56.90%)
Profit-Faktor:
0.57
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-129.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.90 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-5.76%
Jahresprognose:
-69.89%
Algo-Trading:
48%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.39 USD
Maximaler:
129.90 USD (6.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.19% (129.90 USD)
Kapital:
10.13% (210.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 24
AUDCAD 19
NZDCAD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD -83
AUDCAD 26
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -11K
AUDCAD 3.6K
NZDCAD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.53 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
FPMarkets-Live3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 181
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
Tickmill-Live05
0.51 × 45
Tickmill-Live02
0.57 × 327
Tickmill-Live
0.59 × 214
ICMarkets-Live07
0.63 × 333
Tickmill-Live08
0.71 × 7
Tickmill-Live04
0.74 × 157
Tickcopy-Real
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
ICMarkets-Live17
1.33 × 3
Tickmill-Live10
1.38 × 21
noch 15 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen