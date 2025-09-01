- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
45 (77.58%)
Verlusttrades:
13 (22.41%)
Bester Trade:
10.53 USD
Schlechtester Trade:
-27.56 USD
Bruttoprofit:
73.58 USD (10 969 pips)
Bruttoverlust:
-129.97 USD (17 059 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (70.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.52 USD (41)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.16%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
19 Tage
Erholungsfaktor:
-0.43
Long-Positionen:
25 (43.10%)
Short-Positionen:
33 (56.90%)
Profit-Faktor:
0.57
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-129.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.90 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-5.76%
Jahresprognose:
-69.89%
Algo-Trading:
48%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.39 USD
Maximaler:
129.90 USD (6.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.19% (129.90 USD)
Kapital:
10.13% (210.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|19
|NZDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|-83
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCAD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.53 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
