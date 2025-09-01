СигналыРазделы
Mr Apichat Punya

AI Smarttrading

Mr Apichat Punya
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
45 (97.82%)
Убыточных трейдов:
1 (2.17%)
Лучший трейд:
10.53 USD
Худший трейд:
-0.07 USD
Общая прибыль:
73.58 USD (10 969 pips)
Общий убыток:
-0.07 USD (2 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (70.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.52 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1050.14
Длинных трейдов:
23 (50.00%)
Коротких трейдов:
23 (50.00%)
Профит фактор:
1051.14
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
1.64 USD
Средний убыток:
-0.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.07 USD (1)
Прирост в месяц:
0.46%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.07 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.07 USD)
По эквити:
10.13% (210.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 18
AUDNZD 16
NZDCAD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 33
AUDNZD 16
NZDCAD 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 4.4K
AUDNZD 3.1K
NZDCAD 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.53 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.52 USD
Макс. убыток в серии: -0.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
FPMarkets-Live3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 181
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
Tickmill-Live05
0.51 × 45
Tickmill-Live02
0.57 × 327
Tickmill-Live
0.59 × 214
ICMarkets-Live07
0.63 × 333
Tickmill-Live08
0.71 × 7
Tickmill-Live04
0.74 × 157
Tickcopy-Real
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
ICMarkets-Live17
1.33 × 3
Tickmill-Live10
1.38 × 21
еще 15...
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
