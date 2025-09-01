- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
45 (97.82%)
Убыточных трейдов:
1 (2.17%)
Лучший трейд:
10.53 USD
Худший трейд:
-0.07 USD
Общая прибыль:
73.58 USD (10 969 pips)
Общий убыток:
-0.07 USD (2 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (70.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.52 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.85
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1050.14
Длинных трейдов:
23 (50.00%)
Коротких трейдов:
23 (50.00%)
Профит фактор:
1051.14
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
1.64 USD
Средний убыток:
-0.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.07 USD (1)
Прирост в месяц:
0.46%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.07 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.07 USD)
По эквити:
10.13% (210.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|33
|AUDNZD
|16
|NZDCAD
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|4.4K
|AUDNZD
|3.1K
|NZDCAD
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.53 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70.52 USD
Макс. убыток в серии: -0.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
еще 15...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
17
56%
46
97%
100%
1051.14
1.60
USD
USD
10%
1:500