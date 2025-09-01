- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
45 (77.58%)
손실 거래:
13 (22.41%)
최고의 거래:
10.53 USD
최악의 거래:
-27.56 USD
총 수익:
73.58 USD (10 969 pips)
총 손실:
-129.97 USD (17 059 pips)
연속 최대 이익:
41 (70.52 USD)
연속 최대 이익:
70.52 USD (41)
샤프 비율:
-0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.16%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
19 일
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
25 (43.10%)
숏(주식차입매도):
33 (56.90%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-0.97 USD
평균 이익:
1.64 USD
평균 손실:
-10.00 USD
연속 최대 손실:
12 (-129.90 USD)
연속 최대 손실:
-129.90 USD (12)
월별 성장률:
-5.76%
연간 예측:
-69.89%
Algo 트레이딩:
48%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.39 USD
최대한의:
129.90 USD (6.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.19% (129.90 USD)
자본금별:
10.13% (210.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|19
|NZDCAD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|-83
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCAD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.53 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +70.52 USD
연속 최대 손실: -129.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
