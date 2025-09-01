시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AI Smarttrading
Mr Apichat Punya

AI Smarttrading

Mr Apichat Punya
0 리뷰
18
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
58
이익 거래:
45 (77.58%)
손실 거래:
13 (22.41%)
최고의 거래:
10.53 USD
최악의 거래:
-27.56 USD
총 수익:
73.58 USD (10 969 pips)
총 손실:
-129.97 USD (17 059 pips)
연속 최대 이익:
41 (70.52 USD)
연속 최대 이익:
70.52 USD (41)
샤프 비율:
-0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.16%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
19 일
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
25 (43.10%)
숏(주식차입매도):
33 (56.90%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-0.97 USD
평균 이익:
1.64 USD
평균 손실:
-10.00 USD
연속 최대 손실:
12 (-129.90 USD)
연속 최대 손실:
-129.90 USD (12)
월별 성장률:
-5.76%
연간 예측:
-69.89%
Algo 트레이딩:
48%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.39 USD
최대한의:
129.90 USD (6.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.19% (129.90 USD)
자본금별:
10.13% (210.51 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 24
AUDCAD 19
NZDCAD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD -83
AUDCAD 26
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD -11K
AUDCAD 3.6K
NZDCAD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +10.53 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +70.52 USD
연속 최대 손실: -129.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
FPMarkets-Live3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 181
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
Tickmill-Live05
0.51 × 45
Tickmill-Live02
0.57 × 327
Tickmill-Live
0.59 × 214
ICMarkets-Live07
0.63 × 333
Tickmill-Live08
0.71 × 7
Tickmill-Live04
0.74 × 157
Tickcopy-Real
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
ICMarkets-Live17
1.33 × 3
Tickmill-Live10
1.38 × 21
2026.01.01 04:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
