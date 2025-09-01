- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
29 (96.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.33%)
En iyi işlem:
6.66 USD
En kötü işlem:
-0.07 USD
Brüt kâr:
38.52 USD (6 160 pips)
Brüt zarar:
-0.07 USD (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (35.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.46 USD (25)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
549.29
Alış işlemleri:
19 (63.33%)
Satış işlemleri:
11 (36.67%)
Kâr faktörü:
550.29
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
1.33 USD
Ortalama zarar:
-0.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.07 USD (1)
Aylık büyüme:
1.75%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.07 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.07 USD)
Varlığa göre:
1.98% (40.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|2.6K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
İnceleme yok
