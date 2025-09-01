- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
45 (77.58%)
亏损交易:
13 (22.41%)
最好交易:
10.53 USD
最差交易:
-27.56 USD
毛利:
73.58 USD (10 969 pips)
毛利亏损:
-129.97 USD (17 059 pips)
最大连续赢利:
41 (70.52 USD)
最大连续盈利:
70.52 USD (41)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.16%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
19 天
采收率:
-0.43
长期交易:
25 (43.10%)
短期交易:
33 (56.90%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-0.97 USD
平均利润:
1.64 USD
平均损失:
-10.00 USD
最大连续失误:
12 (-129.90 USD)
最大连续亏损:
-129.90 USD (12)
每月增长:
-5.76%
年度预测:
-69.89%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
56.39 USD
最大值:
129.90 USD (6.19%)
相对跌幅:
结余:
6.19% (129.90 USD)
净值:
10.13% (210.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|24
|AUDCAD
|19
|NZDCAD
|15
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|-83
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|0
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-11K
|AUDCAD
|3.6K
|NZDCAD
|1K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.53 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +70.52 USD
最大连续亏损: -129.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
