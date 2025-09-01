信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AI Smarttrading
Mr Apichat Punya

AI Smarttrading

Mr Apichat Punya
18
0 / 0 USD
增长自 2025 -3%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
58
盈利交易:
45 (77.58%)
亏损交易:
13 (22.41%)
最好交易:
10.53 USD
最差交易:
-27.56 USD
毛利:
73.58 USD (10 969 pips)
毛利亏损:
-129.97 USD (17 059 pips)
最大连续赢利:
41 (70.52 USD)
最大连续盈利:
70.52 USD (41)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.16%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
19 天
采收率:
-0.43
长期交易:
25 (43.10%)
短期交易:
33 (56.90%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-0.97 USD
平均利润:
1.64 USD
平均损失:
-10.00 USD
最大连续失误:
12 (-129.90 USD)
最大连续亏损:
-129.90 USD (12)
每月增长:
-5.76%
年度预测:
-69.89%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
56.39 USD
最大值:
129.90 USD (6.19%)
相对跌幅:
结余:
6.19% (129.90 USD)
净值:
10.13% (210.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 24
AUDCAD 19
NZDCAD 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD -83
AUDCAD 26
NZDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD -11K
AUDCAD 3.6K
NZDCAD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.19 × 47
ICMarketsSC-Live04
0.23 × 69
FPMarkets-Live3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 181
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 35
Tickmill-Live05
0.51 × 45
Tickmill-Live02
0.57 × 327
Tickmill-Live
0.59 × 214
ICMarkets-Live07
0.63 × 333
Tickmill-Live08
0.71 × 7
Tickmill-Live04
0.74 × 157
Tickcopy-Real
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.82 × 11
Pepperstone-Edge09
0.97 × 64
ICMarkets-Live16
1.00 × 3
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
ICMarkets-Live17
1.33 × 3
Tickmill-Live10
1.38 × 21
15 更多...
2025.12.26 02:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 04:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 15:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 06:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
