- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
29 (96.66%)
Loss Trade:
1 (3.33%)
Best Trade:
6.66 USD
Worst Trade:
-0.07 USD
Profitto lordo:
38.52 USD (6 160 pips)
Perdita lorda:
-0.07 USD (2 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (35.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.46 USD (25)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
549.29
Long Trade:
19 (63.33%)
Short Trade:
11 (36.67%)
Fattore di profitto:
550.29
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
1.33 USD
Perdita media:
-0.07 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.07 USD (1)
Crescita mensile:
1.90%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.07 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.07 USD)
Per equità:
1.98% (40.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|14
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|2.6K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.66 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.46 USD
Massima perdita consecutiva: -0.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AlphaTradex2-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.19 × 47
|
ICMarketsSC-Live04
|0.23 × 69
|
FPMarkets-Live3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 181
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 35
|
Tickmill-Live05
|0.51 × 45
|
Tickmill-Live02
|0.57 × 327
|
Tickmill-Live
|0.59 × 214
|
ICMarkets-Live07
|0.63 × 333
|
Tickmill-Live08
|0.71 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.74 × 157
|
Tickcopy-Real
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.82 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.97 × 64
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live17
|1.33 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.38 × 21
