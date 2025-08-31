SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ALD Finance Imperium
Alper Dursun

ALD Finance Imperium

Alper Dursun
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 114%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
498
Negociações com lucro:
381 (76.50%)
Negociações com perda:
117 (23.49%)
Melhor negociação:
264.28 CHF
Pior negociação:
-174.39 CHF
Lucro bruto:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
Perda bruta:
-3 724.87 CHF (1 434 294 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (179.44 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
906.17 CHF (16)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
87.77%
Depósito máximo carregado:
96.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
329 (66.06%)
Negociações curtas:
169 (33.94%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
4.19 CHF
Lucro médio:
15.25 CHF
Perda média:
-31.84 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-619.16 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-619.16 CHF (6)
Crescimento mensal:
-13.20%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.98 CHF
Máximo:
828.37 CHF (16.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.17% (824.81 CHF)
Pelo Capital Líquido:
29.26% (915.59 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 171
AUDCAD 85
US30 80
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPUSD 12
EURAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 7
NZDUSD 5
USDCHF 5
NZDJPY 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDUSD 3
NZDCAD 3
EURCHF 3
USDCAD 2
EURGBP 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 762
AUDCAD 63
US30 -36
BTCUSD 1.1K
USDJPY 221
GBPUSD -676
EURAUD 125
EURNZD 43
EURJPY 215
NZDUSD 88
USDCHF -55
NZDJPY 26
AUDCHF 58
NZDCHF 76
AUDUSD 13
NZDCAD 23
EURCHF 37
USDCAD 65
EURGBP 11
AUDNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 508K
AUDCAD 1.3K
US30 1.8K
BTCUSD 308K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -435
EURAUD 1.2K
EURNZD 905
EURJPY 1.9K
NZDUSD 678
USDCHF -221
NZDJPY 191
AUDCHF 534
NZDCHF 529
AUDUSD 203
NZDCAD 53
EURCHF -8
USDCAD 775
EURGBP 101
AUDNZD 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +264.28 CHF
Pior negociação: -174 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +179.44 CHF
Máxima perda consecutiva: -619.16 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 24
Exness-MT5Real3
2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.59 × 17
Exness-MT5Real2
5.45 × 4291
Exness-MT5Real
6.14 × 451
VantageInternational-Live
6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
7.00 × 21
RoboForex-Pro
7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
8.31 × 58
ICMarkets-MT5
9.44 × 9
Exness-MT5Real7
10.93 × 30
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
17.27 × 149
FBS-Real
18.70 × 40
Sem comentários
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Copiar

