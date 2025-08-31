- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
498
Negociações com lucro:
381 (76.50%)
Negociações com perda:
117 (23.49%)
Melhor negociação:
264.28 CHF
Pior negociação:
-174.39 CHF
Lucro bruto:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
Perda bruta:
-3 724.87 CHF (1 434 294 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (179.44 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
906.17 CHF (16)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
87.77%
Depósito máximo carregado:
96.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.52
Negociações longas:
329 (66.06%)
Negociações curtas:
169 (33.94%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
4.19 CHF
Lucro médio:
15.25 CHF
Perda média:
-31.84 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-619.16 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-619.16 CHF (6)
Crescimento mensal:
-13.20%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.98 CHF
Máximo:
828.37 CHF (16.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.17% (824.81 CHF)
Pelo Capital Líquido:
29.26% (915.59 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|AUDCAD
|85
|US30
|80
|BTCUSD
|68
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|12
|EURAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|762
|AUDCAD
|63
|US30
|-36
|BTCUSD
|1.1K
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|-676
|EURAUD
|125
|EURNZD
|43
|EURJPY
|215
|NZDUSD
|88
|USDCHF
|-55
|NZDJPY
|26
|AUDCHF
|58
|NZDCHF
|76
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|23
|EURCHF
|37
|USDCAD
|65
|EURGBP
|11
|AUDNZD
|8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|508K
|AUDCAD
|1.3K
|US30
|1.8K
|BTCUSD
|308K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-435
|EURAUD
|1.2K
|EURNZD
|905
|EURJPY
|1.9K
|NZDUSD
|678
|USDCHF
|-221
|NZDJPY
|191
|AUDCHF
|534
|NZDCHF
|529
|AUDUSD
|203
|NZDCAD
|53
|EURCHF
|-8
|USDCAD
|775
|EURGBP
|101
|AUDNZD
|99
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +264.28 CHF
Pior negociação: -174 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +179.44 CHF
Máxima perda consecutiva: -619.16 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real8
|2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 24
Exness-MT5Real3
|2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
Darwinex-Live
|3.17 × 6
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
|4.59 × 17
Exness-MT5Real2
|5.45 × 4291
Exness-MT5Real
|6.14 × 451
VantageInternational-Live
|6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
|7.00 × 21
RoboForex-Pro
|7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
|8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
|8.31 × 58
ICMarkets-MT5
|9.44 × 9
Exness-MT5Real7
|10.93 × 30
FxPro-MT5
|16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
|17.27 × 149
FBS-Real
|18.70 × 40
