SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ALD Finance Imperium
Alper Dursun

ALD Finance Imperium

Alper Dursun
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 114%
Exness-MT5Real2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
498
Transacciones Rentables:
381 (76.50%)
Transacciones Irrentables:
117 (23.49%)
Mejor transacción:
264.28 CHF
Peor transacción:
-174.39 CHF
Beneficio Bruto:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 724.87 CHF (1 434 294 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (179.44 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
906.17 CHF (16)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
87.77%
Carga máxima del depósito:
96.50%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.52
Transacciones Largas:
329 (66.06%)
Transacciones Cortas:
169 (33.94%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
4.19 CHF
Beneficio medio:
15.25 CHF
Pérdidas medias:
-31.84 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-619.16 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-619.16 CHF (6)
Crecimiento al mes:
-13.20%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.98 CHF
Máxima:
828.37 CHF (16.13%)
Reducción relativa:
De balance:
26.17% (824.81 CHF)
De fondos:
29.26% (915.59 CHF)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 171
AUDCAD 85
US30 80
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPUSD 12
EURAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 7
NZDUSD 5
USDCHF 5
NZDJPY 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDUSD 3
NZDCAD 3
EURCHF 3
USDCAD 2
EURGBP 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 762
AUDCAD 63
US30 -36
BTCUSD 1.1K
USDJPY 221
GBPUSD -676
EURAUD 125
EURNZD 43
EURJPY 215
NZDUSD 88
USDCHF -55
NZDJPY 26
AUDCHF 58
NZDCHF 76
AUDUSD 13
NZDCAD 23
EURCHF 37
USDCAD 65
EURGBP 11
AUDNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 508K
AUDCAD 1.3K
US30 1.8K
BTCUSD 308K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -435
EURAUD 1.2K
EURNZD 905
EURJPY 1.9K
NZDUSD 678
USDCHF -221
NZDJPY 191
AUDCHF 534
NZDCHF 529
AUDUSD 203
NZDCAD 53
EURCHF -8
USDCAD 775
EURGBP 101
AUDNZD 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +264.28 CHF
Peor transacción: -174 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +179.44 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -619.16 CHF

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 24
Exness-MT5Real3
2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.59 × 17
Exness-MT5Real2
5.45 × 4291
Exness-MT5Real
6.14 × 451
VantageInternational-Live
6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
7.00 × 21
RoboForex-Pro
7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
8.31 × 58
ICMarkets-MT5
9.44 × 9
Exness-MT5Real7
10.93 × 30
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
17.27 × 149
FBS-Real
18.70 × 40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ALD Finance Imperium
99 USD al mes
114%
0
0
USD
1.7K
CHF
17
60%
498
76%
88%
1.56
4.19
CHF
29%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.