Total de Trades:
498
Transacciones Rentables:
381 (76.50%)
Transacciones Irrentables:
117 (23.49%)
Mejor transacción:
264.28 CHF
Peor transacción:
-174.39 CHF
Beneficio Bruto:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 724.87 CHF (1 434 294 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (179.44 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
906.17 CHF (16)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
87.77%
Carga máxima del depósito:
96.50%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
2.52
Transacciones Largas:
329 (66.06%)
Transacciones Cortas:
169 (33.94%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
4.19 CHF
Beneficio medio:
15.25 CHF
Pérdidas medias:
-31.84 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-619.16 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-619.16 CHF (6)
Crecimiento al mes:
-13.20%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.98 CHF
Máxima:
828.37 CHF (16.13%)
Reducción relativa:
De balance:
26.17% (824.81 CHF)
De fondos:
29.26% (915.59 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|AUDCAD
|85
|US30
|80
|BTCUSD
|68
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|12
|EURAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|762
|AUDCAD
|63
|US30
|-36
|BTCUSD
|1.1K
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|-676
|EURAUD
|125
|EURNZD
|43
|EURJPY
|215
|NZDUSD
|88
|USDCHF
|-55
|NZDJPY
|26
|AUDCHF
|58
|NZDCHF
|76
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|23
|EURCHF
|37
|USDCAD
|65
|EURGBP
|11
|AUDNZD
|8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|508K
|AUDCAD
|1.3K
|US30
|1.8K
|BTCUSD
|308K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-435
|EURAUD
|1.2K
|EURNZD
|905
|EURJPY
|1.9K
|NZDUSD
|678
|USDCHF
|-221
|NZDJPY
|191
|AUDCHF
|534
|NZDCHF
|529
|AUDUSD
|203
|NZDCAD
|53
|EURCHF
|-8
|USDCAD
|775
|EURGBP
|101
|AUDNZD
|99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +264.28 CHF
Peor transacción: -174 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +179.44 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -619.16 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real8
|2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 24
Exness-MT5Real3
|2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
Darwinex-Live
|3.17 × 6
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
|4.59 × 17
Exness-MT5Real2
|5.45 × 4291
Exness-MT5Real
|6.14 × 451
VantageInternational-Live
|6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
|7.00 × 21
RoboForex-Pro
|7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
|8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
|8.31 × 58
ICMarkets-MT5
|9.44 × 9
Exness-MT5Real7
|10.93 × 30
FxPro-MT5
|16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
|17.27 × 149
FBS-Real
|18.70 × 40
