Alper Dursun

ALD Finance Imperium

Alper Dursun
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 119%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
381 (76.81%)
Убыточных трейдов:
115 (23.19%)
Лучший трейд:
264.28 CHF
Худший трейд:
-174.39 CHF
Общая прибыль:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
Общий убыток:
-3 680.95 CHF (1 399 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (179.44 CHF)
Макс. прибыль в серии:
906.17 CHF (16)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
87.77%
Макс. загрузка депозита:
96.50%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.57
Длинных трейдов:
327 (65.93%)
Коротких трейдов:
169 (34.07%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
4.30 CHF
Средняя прибыль:
15.25 CHF
Средний убыток:
-32.01 CHF
Макс. серия проигрышей:
6 (-619.16 CHF)
Макс. убыток в серии:
-619.16 CHF (6)
Прирост в месяц:
-10.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.98 CHF
Максимальная:
828.37 CHF (16.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.17% (824.81 CHF)
По эквити:
29.26% (915.59 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 169
AUDCAD 85
US30 80
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPUSD 12
EURAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 7
NZDUSD 5
USDCHF 5
NZDJPY 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDUSD 3
NZDCAD 3
EURCHF 3
USDCAD 2
EURGBP 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 807
AUDCAD 63
US30 -36
BTCUSD 1.1K
USDJPY 221
GBPUSD -676
EURAUD 125
EURNZD 43
EURJPY 215
NZDUSD 88
USDCHF -55
NZDJPY 26
AUDCHF 58
NZDCHF 76
AUDUSD 13
NZDCAD 23
EURCHF 37
USDCAD 65
EURGBP 11
AUDNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 543K
AUDCAD 1.3K
US30 1.8K
BTCUSD 308K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -435
EURAUD 1.2K
EURNZD 905
EURJPY 1.9K
NZDUSD 678
USDCHF -221
NZDJPY 191
AUDCHF 534
NZDCHF 529
AUDUSD 203
NZDCAD 53
EURCHF -8
USDCAD 775
EURGBP 101
AUDNZD 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +264.28 CHF
Худший трейд: -174 CHF
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +179.44 CHF
Макс. убыток в серии: -619.16 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 24
Exness-MT5Real3
2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.59 × 17
Exness-MT5Real2
5.45 × 4291
Exness-MT5Real
6.14 × 451
VantageInternational-Live
6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
7.00 × 21
RoboForex-Pro
7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
8.31 × 58
ICMarkets-MT5
9.44 × 9
Exness-MT5Real7
10.93 × 30
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
17.27 × 149
FBS-Real
18.70 × 40
Нет отзывов
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.