シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ALD Finance Imperium
Alper Dursun

ALD Finance Imperium

Alper Dursun
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 114%
Exness-MT5Real2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
498
利益トレード:
381 (76.50%)
損失トレード:
117 (23.49%)
ベストトレード:
264.28 CHF
最悪のトレード:
-174.39 CHF
総利益:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
総損失:
-3 724.87 CHF (1 434 294 pips)
最大連続の勝ち:
30 (179.44 CHF)
最大連続利益:
906.17 CHF (16)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
87.77%
最大入金額:
96.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.52
長いトレード:
329 (66.06%)
短いトレード:
169 (33.94%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
4.19 CHF
平均利益:
15.25 CHF
平均損失:
-31.84 CHF
最大連続の負け:
6 (-619.16 CHF)
最大連続損失:
-619.16 CHF (6)
月間成長:
-13.20%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.98 CHF
最大の:
828.37 CHF (16.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.17% (824.81 CHF)
エクイティによる:
29.26% (915.59 CHF)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 171
AUDCAD 85
US30 80
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPUSD 12
EURAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 7
NZDUSD 5
USDCHF 5
NZDJPY 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDUSD 3
NZDCAD 3
EURCHF 3
USDCAD 2
EURGBP 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 762
AUDCAD 63
US30 -36
BTCUSD 1.1K
USDJPY 221
GBPUSD -676
EURAUD 125
EURNZD 43
EURJPY 215
NZDUSD 88
USDCHF -55
NZDJPY 26
AUDCHF 58
NZDCHF 76
AUDUSD 13
NZDCAD 23
EURCHF 37
USDCAD 65
EURGBP 11
AUDNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 508K
AUDCAD 1.3K
US30 1.8K
BTCUSD 308K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -435
EURAUD 1.2K
EURNZD 905
EURJPY 1.9K
NZDUSD 678
USDCHF -221
NZDJPY 191
AUDCHF 534
NZDCHF 529
AUDUSD 203
NZDCAD 53
EURCHF -8
USDCAD 775
EURGBP 101
AUDNZD 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +264.28 CHF
最悪のトレード: -174 CHF
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +179.44 CHF
最大連続損失: -619.16 CHF

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8
2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 24
Exness-MT5Real3
2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.59 × 17
Exness-MT5Real2
5.45 × 4291
Exness-MT5Real
6.14 × 451
VantageInternational-Live
6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
7.00 × 21
RoboForex-Pro
7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
8.31 × 58
ICMarkets-MT5
9.44 × 9
Exness-MT5Real7
10.93 × 30
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
17.27 × 149
FBS-Real
18.70 × 40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ALD Finance Imperium
99 USD/月
114%
0
0
USD
1.7K
CHF
17
60%
498
76%
88%
1.56
4.19
CHF
29%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください