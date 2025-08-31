- Wachstum
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
382 (76.55%)
Verlusttrades:
117 (23.45%)
Bester Trade:
264.28 CHF
Schlechtester Trade:
-174.39 CHF
Bruttoprofit:
5 816.19 CHF (2 267 200 pips)
Bruttoverlust:
-3 726.20 CHF (1 434 294 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (179.44 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
906.17 CHF (16)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
87.77%
Max deposit load:
96.50%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
330 (66.13%)
Short-Positionen:
169 (33.87%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
4.19 CHF
Durchschnittlicher Profit:
15.23 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-31.85 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-619.16 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-619.16 CHF (6)
Wachstum pro Monat :
-14.72%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
59%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.98 CHF
Maximaler:
828.37 CHF (16.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.17% (824.81 CHF)
Kapital:
29.26% (915.59 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|AUDCAD
|85
|US30
|80
|BTCUSD
|69
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|12
|EURAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|762
|AUDCAD
|63
|US30
|-36
|BTCUSD
|1.1K
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|-676
|EURAUD
|125
|EURNZD
|43
|EURJPY
|215
|NZDUSD
|88
|USDCHF
|-55
|NZDJPY
|26
|AUDCHF
|58
|NZDCHF
|76
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|23
|EURCHF
|37
|USDCAD
|65
|EURGBP
|11
|AUDNZD
|8
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|508K
|AUDCAD
|1.3K
|US30
|1.8K
|BTCUSD
|314K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-435
|EURAUD
|1.2K
|EURNZD
|905
|EURJPY
|1.9K
|NZDUSD
|678
|USDCHF
|-221
|NZDJPY
|191
|AUDCHF
|534
|NZDCHF
|529
|AUDUSD
|203
|NZDCAD
|53
|EURCHF
|-8
|USDCAD
|775
|EURGBP
|101
|AUDNZD
|99
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Bester Trade: +264.28 CHF
Schlechtester Trade: -174 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.44 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -619.16 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real8
|2.16 × 512
|
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 24
|
Exness-MT5Real3
|2.21 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
|
Darwinex-Live
|3.17 × 6
|
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.59 × 17
|
Exness-MT5Real2
|5.45 × 4291
|
Exness-MT5Real
|6.14 × 451
|
VantageInternational-Live
|6.29 × 14
|
XBTFX-MetaTrader5
|7.00 × 21
|
RoboForex-Pro
|7.80 × 5
|
XMTrading-MT5 3
|8.19 × 118
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.31 × 58
|
ICMarkets-MT5
|9.44 × 9
|
Exness-MT5Real7
|10.93 × 30
|
FxPro-MT5
|16.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|17.27 × 149
|
FBS-Real
|18.70 × 40
