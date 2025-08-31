SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ALD Finance Imperium
Alper Dursun

ALD Finance Imperium

Alper Dursun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 114%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
382 (76.55%)
Verlusttrades:
117 (23.45%)
Bester Trade:
264.28 CHF
Schlechtester Trade:
-174.39 CHF
Bruttoprofit:
5 816.19 CHF (2 267 200 pips)
Bruttoverlust:
-3 726.20 CHF (1 434 294 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (179.44 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
906.17 CHF (16)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
87.77%
Max deposit load:
96.50%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.52
Long-Positionen:
330 (66.13%)
Short-Positionen:
169 (33.87%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
4.19 CHF
Durchschnittlicher Profit:
15.23 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-31.85 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-619.16 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-619.16 CHF (6)
Wachstum pro Monat :
-14.72%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
59%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.98 CHF
Maximaler:
828.37 CHF (16.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.17% (824.81 CHF)
Kapital:
29.26% (915.59 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 171
AUDCAD 85
US30 80
BTCUSD 69
USDJPY 21
GBPUSD 12
EURAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 7
NZDUSD 5
USDCHF 5
NZDJPY 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDUSD 3
NZDCAD 3
EURCHF 3
USDCAD 2
EURGBP 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 762
AUDCAD 63
US30 -36
BTCUSD 1.1K
USDJPY 221
GBPUSD -676
EURAUD 125
EURNZD 43
EURJPY 215
NZDUSD 88
USDCHF -55
NZDJPY 26
AUDCHF 58
NZDCHF 76
AUDUSD 13
NZDCAD 23
EURCHF 37
USDCAD 65
EURGBP 11
AUDNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 508K
AUDCAD 1.3K
US30 1.8K
BTCUSD 314K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -435
EURAUD 1.2K
EURNZD 905
EURJPY 1.9K
NZDUSD 678
USDCHF -221
NZDJPY 191
AUDCHF 534
NZDCHF 529
AUDUSD 203
NZDCAD 53
EURCHF -8
USDCAD 775
EURGBP 101
AUDNZD 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +264.28 CHF
Schlechtester Trade: -174 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.44 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -619.16 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 24
Exness-MT5Real3
2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.59 × 17
Exness-MT5Real2
5.45 × 4291
Exness-MT5Real
6.14 × 451
VantageInternational-Live
6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
7.00 × 21
RoboForex-Pro
7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
8.31 × 58
ICMarkets-MT5
9.44 × 9
Exness-MT5Real7
10.93 × 30
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
17.27 × 149
FBS-Real
18.70 × 40
Keine Bewertungen
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.