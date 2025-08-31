- 成长
交易:
497
盈利交易:
381 (76.65%)
亏损交易:
116 (23.34%)
最好交易:
264.28 CHF
最差交易:
-174.39 CHF
毛利:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
毛利亏损:
-3 693.10 CHF (1 414 294 pips)
最大连续赢利:
30 (179.44 CHF)
最大连续盈利:
906.17 CHF (16)
夏普比率:
0.16
交易活动:
87.77%
最大入金加载:
96.50%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.56
长期交易:
328 (66.00%)
短期交易:
169 (34.00%)
利润因子:
1.57
预期回报:
4.26 CHF
平均利润:
15.25 CHF
平均损失:
-31.84 CHF
最大连续失误:
6 (-619.16 CHF)
最大连续亏损:
-619.16 CHF (6)
每月增长:
-9.58%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
27.98 CHF
最大值:
828.37 CHF (16.13%)
相对跌幅:
结余:
26.17% (824.81 CHF)
净值:
29.26% (915.59 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|AUDCAD
|85
|US30
|80
|BTCUSD
|68
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|12
|EURAUD
|10
|EURNZD
|9
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|5
|NZDJPY
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCHF
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|795
|AUDCAD
|63
|US30
|-36
|BTCUSD
|1.1K
|USDJPY
|221
|GBPUSD
|-676
|EURAUD
|125
|EURNZD
|43
|EURJPY
|215
|NZDUSD
|88
|USDCHF
|-55
|NZDJPY
|26
|AUDCHF
|58
|NZDCHF
|76
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|23
|EURCHF
|37
|USDCAD
|65
|EURGBP
|11
|AUDNZD
|8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|528K
|AUDCAD
|1.3K
|US30
|1.8K
|BTCUSD
|308K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-435
|EURAUD
|1.2K
|EURNZD
|905
|EURJPY
|1.9K
|NZDUSD
|678
|USDCHF
|-221
|NZDJPY
|191
|AUDCHF
|534
|NZDCHF
|529
|AUDUSD
|203
|NZDCAD
|53
|EURCHF
|-8
|USDCAD
|775
|EURGBP
|101
|AUDNZD
|99
- 入金加载
- 提取
最好交易: +264.28 CHF
最差交易: -174 CHF
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +179.44 CHF
最大连续亏损: -619.16 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real8
|2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 24
Exness-MT5Real3
|2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
Darwinex-Live
|3.17 × 6
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
|4.59 × 17
Exness-MT5Real2
|5.45 × 4291
Exness-MT5Real
|6.14 × 451
VantageInternational-Live
|6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
|7.00 × 21
RoboForex-Pro
|7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
|8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
|8.31 × 58
ICMarkets-MT5
|9.44 × 9
Exness-MT5Real7
|10.93 × 30
FxPro-MT5
|16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
|17.27 × 149
FBS-Real
|18.70 × 40
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
118%
0
0
USD
USD
1.7K
CHF
CHF
17
59%
497
76%
88%
1.57
4.26
CHF
CHF
29%
1:500