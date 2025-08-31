信号部分
Alper Dursun

ALD Finance Imperium

Alper Dursun
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 118%
Exness-MT5Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
497
盈利交易:
381 (76.65%)
亏损交易:
116 (23.34%)
最好交易:
264.28 CHF
最差交易:
-174.39 CHF
毛利:
5 811.77 CHF (2 261 602 pips)
毛利亏损:
-3 693.10 CHF (1 414 294 pips)
最大连续赢利:
30 (179.44 CHF)
最大连续盈利:
906.17 CHF (16)
夏普比率:
0.16
交易活动:
87.77%
最大入金加载:
96.50%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.56
长期交易:
328 (66.00%)
短期交易:
169 (34.00%)
利润因子:
1.57
预期回报:
4.26 CHF
平均利润:
15.25 CHF
平均损失:
-31.84 CHF
最大连续失误:
6 (-619.16 CHF)
最大连续亏损:
-619.16 CHF (6)
每月增长:
-9.58%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
27.98 CHF
最大值:
828.37 CHF (16.13%)
相对跌幅:
结余:
26.17% (824.81 CHF)
净值:
29.26% (915.59 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 170
AUDCAD 85
US30 80
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPUSD 12
EURAUD 10
EURNZD 9
EURJPY 7
NZDUSD 5
USDCHF 5
NZDJPY 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDUSD 3
NZDCAD 3
EURCHF 3
USDCAD 2
EURGBP 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 795
AUDCAD 63
US30 -36
BTCUSD 1.1K
USDJPY 221
GBPUSD -676
EURAUD 125
EURNZD 43
EURJPY 215
NZDUSD 88
USDCHF -55
NZDJPY 26
AUDCHF 58
NZDCHF 76
AUDUSD 13
NZDCAD 23
EURCHF 37
USDCAD 65
EURGBP 11
AUDNZD 8
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 528K
AUDCAD 1.3K
US30 1.8K
BTCUSD 308K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -435
EURAUD 1.2K
EURNZD 905
EURJPY 1.9K
NZDUSD 678
USDCHF -221
NZDJPY 191
AUDCHF 534
NZDCHF 529
AUDUSD 203
NZDCAD 53
EURCHF -8
USDCAD 775
EURGBP 101
AUDNZD 99
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +264.28 CHF
最差交易: -174 CHF
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +179.44 CHF
最大连续亏损: -619.16 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real8
2.16 × 512
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 24
Exness-MT5Real3
2.21 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.59 × 17
Exness-MT5Real2
5.45 × 4291
Exness-MT5Real
6.14 × 451
VantageInternational-Live
6.29 × 14
XBTFX-MetaTrader5
7.00 × 21
RoboForex-Pro
7.80 × 5
XMTrading-MT5 3
8.19 × 118
ICMarketsSC-MT5-2
8.31 × 58
ICMarkets-MT5
9.44 × 9
Exness-MT5Real7
10.93 × 30
FxPro-MT5
16.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
17.27 × 149
FBS-Real
18.70 × 40
没有评论
2025.12.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 14:44
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 05:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 18:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
