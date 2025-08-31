SignauxSections
Alper Dursun

ALDai

Alper Dursun
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
123 (83.67%)
Perte trades:
24 (16.33%)
Meilleure transaction:
58.96 CHF
Pire transaction:
-53.96 CHF
Bénéfice brut:
844.20 CHF (400 825 pips)
Perte brute:
-510.54 CHF (254 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (179.44 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
227.36 CHF (27)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.33%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.73
Longs trades:
78 (53.06%)
Courts trades:
69 (46.94%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
2.27 CHF
Bénéfice moyen:
6.86 CHF
Perte moyenne:
-21.27 CHF
Pertes consécutives maximales:
4 (-40.61 CHF)
Perte consécutive maximale:
-53.96 CHF (1)
Croissance mensuelle:
19.92%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.98 CHF
Maximal:
122.31 CHF (4.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.64% (124.64 CHF)
Par fonds propres:
7.37% (117.11 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 64
XAUUSD 31
AUDCAD 22
BTCUSD 12
EURAUD 7
GBPUSD 4
EURNZD 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -13
XAUUSD 152
AUDCAD 15
BTCUSD 18
EURAUD 114
GBPUSD 1
EURNZD 6
AUDUSD 6
USDCAD 39
NZDJPY 10
AUDCHF -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 2K
XAUUSD 151K
AUDCAD -1.3K
BTCUSD -7.4K
EURAUD 1.2K
GBPUSD -96
EURNZD 203
AUDUSD 103
USDCAD 544
NZDJPY 149
AUDCHF 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.96 CHF
Pire transaction: -54 CHF
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +179.44 CHF
Perte consécutive maximale: -40.61 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
1.80 × 20
Exness-MT5Real3
2.30 × 20
Exness-MT5Real8
2.68 × 404
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 11
VantageInternational-Live
5.00 × 4
XMTrading-MT5 3
5.62 × 42
Exness-MT5Real2
5.73 × 4083
Exness-MT5Real
6.19 × 381
ICMarketsSC-MT5-2
6.35 × 20
XBTFX-MetaTrader5
7.18 × 11
Exness-MT5Real7
8.64 × 11
FxPro-MT5
9.00 × 1
ICMarkets-MT5
13.50 × 4
AdmiralMarkets-Live
14.16 × 55
RoboForex-Pro
15.50 × 2
FBS-Real
17.40 × 10
Aucun avis
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 05:38
Share of trading days is too low
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 00:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 00:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.