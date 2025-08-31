- Croissance
Trades:
147
Bénéfice trades:
123 (83.67%)
Perte trades:
24 (16.33%)
Meilleure transaction:
58.96 CHF
Pire transaction:
-53.96 CHF
Bénéfice brut:
844.20 CHF (400 825 pips)
Perte brute:
-510.54 CHF (254 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (179.44 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
227.36 CHF (27)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.33%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.73
Longs trades:
78 (53.06%)
Courts trades:
69 (46.94%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
2.27 CHF
Bénéfice moyen:
6.86 CHF
Perte moyenne:
-21.27 CHF
Pertes consécutives maximales:
4 (-40.61 CHF)
Perte consécutive maximale:
-53.96 CHF (1)
Croissance mensuelle:
19.92%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.98 CHF
Maximal:
122.31 CHF (4.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.64% (124.64 CHF)
Par fonds propres:
7.37% (117.11 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|64
|XAUUSD
|31
|AUDCAD
|22
|BTCUSD
|12
|EURAUD
|7
|GBPUSD
|4
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|-13
|XAUUSD
|152
|AUDCAD
|15
|BTCUSD
|18
|EURAUD
|114
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|6
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|39
|NZDJPY
|10
|AUDCHF
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|2K
|XAUUSD
|151K
|AUDCAD
|-1.3K
|BTCUSD
|-7.4K
|EURAUD
|1.2K
|GBPUSD
|-96
|EURNZD
|203
|AUDUSD
|103
|USDCAD
|544
|NZDJPY
|149
|AUDCHF
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 20
|
Exness-MT5Real3
|2.30 × 20
|
Exness-MT5Real8
|2.68 × 404
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
|
Darwinex-Live
|3.17 × 6
|
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 11
|
VantageInternational-Live
|5.00 × 4
|
XMTrading-MT5 3
|5.62 × 42
|
Exness-MT5Real2
|5.73 × 4083
|
Exness-MT5Real
|6.19 × 381
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.35 × 20
|
XBTFX-MetaTrader5
|7.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
|8.64 × 11
|
FxPro-MT5
|9.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|13.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|14.16 × 55
|
RoboForex-Pro
|15.50 × 2
|
FBS-Real
|17.40 × 10
