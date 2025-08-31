SegnaliSezioni
Alper Dursun

ALDai

Alper Dursun
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
123 (83.67%)
Loss Trade:
24 (16.33%)
Best Trade:
58.96 CHF
Worst Trade:
-53.96 CHF
Profitto lordo:
844.20 CHF (400 825 pips)
Perdita lorda:
-510.54 CHF (254 244 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (179.44 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
227.36 CHF (27)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
78 (53.06%)
Short Trade:
69 (46.94%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
2.27 CHF
Profitto medio:
6.86 CHF
Perdita media:
-21.27 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-40.61 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-53.96 CHF (1)
Crescita mensile:
19.92%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.98 CHF
Massimale:
122.31 CHF (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.64% (124.64 CHF)
Per equità:
7.37% (117.11 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 64
XAUUSD 31
AUDCAD 22
BTCUSD 12
EURAUD 7
GBPUSD 4
EURNZD 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -13
XAUUSD 152
AUDCAD 15
BTCUSD 18
EURAUD 114
GBPUSD 1
EURNZD 6
AUDUSD 6
USDCAD 39
NZDJPY 10
AUDCHF -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 2K
XAUUSD 151K
AUDCAD -1.3K
BTCUSD -7.4K
EURAUD 1.2K
GBPUSD -96
EURNZD 203
AUDUSD 103
USDCAD 544
NZDJPY 149
AUDCHF 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.96 CHF
Worst Trade: -54 CHF
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +179.44 CHF
Massima perdita consecutiva: -40.61 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
1.80 × 20
Exness-MT5Real3
2.30 × 20
Exness-MT5Real8
2.68 × 404
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 3
Darwinex-Live
3.17 × 6
AmanaCapital-Live
3.96 × 25
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 11
VantageInternational-Live
5.00 × 4
XMTrading-MT5 3
5.62 × 42
Exness-MT5Real2
5.73 × 4083
Exness-MT5Real
6.19 × 381
ICMarketsSC-MT5-2
6.35 × 20
XBTFX-MetaTrader5
7.18 × 11
Exness-MT5Real7
8.64 × 11
FxPro-MT5
9.00 × 1
ICMarkets-MT5
13.50 × 4
AdmiralMarkets-Live
14.16 × 55
RoboForex-Pro
15.50 × 2
FBS-Real
17.40 × 10
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 12:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 17:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 05:38
Share of trading days is too low
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 00:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 00:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 00:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 00:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALDai
55USD al mese
20%
0
0
USD
1.8K
CHF
4
57%
147
83%
100%
1.65
2.27
CHF
7%
1:500
