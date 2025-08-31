- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
123 (83.67%)
Loss Trade:
24 (16.33%)
Best Trade:
58.96 CHF
Worst Trade:
-53.96 CHF
Profitto lordo:
844.20 CHF (400 825 pips)
Perdita lorda:
-510.54 CHF (254 244 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (179.44 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
227.36 CHF (27)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
78 (53.06%)
Short Trade:
69 (46.94%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
2.27 CHF
Profitto medio:
6.86 CHF
Perdita media:
-21.27 CHF
Massime perdite consecutive:
4 (-40.61 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-53.96 CHF (1)
Crescita mensile:
19.92%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.98 CHF
Massimale:
122.31 CHF (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.64% (124.64 CHF)
Per equità:
7.37% (117.11 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|64
|XAUUSD
|31
|AUDCAD
|22
|BTCUSD
|12
|EURAUD
|7
|GBPUSD
|4
|EURNZD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-13
|XAUUSD
|152
|AUDCAD
|15
|BTCUSD
|18
|EURAUD
|114
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|6
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|39
|NZDJPY
|10
|AUDCHF
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|2K
|XAUUSD
|151K
|AUDCAD
|-1.3K
|BTCUSD
|-7.4K
|EURAUD
|1.2K
|GBPUSD
|-96
|EURNZD
|203
|AUDUSD
|103
|USDCAD
|544
|NZDJPY
|149
|AUDCHF
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.96 CHF
Worst Trade: -54 CHF
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +179.44 CHF
Massima perdita consecutiva: -40.61 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 20
|
Exness-MT5Real3
|2.30 × 20
|
Exness-MT5Real8
|2.68 × 404
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 3
|
Darwinex-Live
|3.17 × 6
|
AmanaCapital-Live
|3.96 × 25
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 11
|
VantageInternational-Live
|5.00 × 4
|
XMTrading-MT5 3
|5.62 × 42
|
Exness-MT5Real2
|5.73 × 4083
|
Exness-MT5Real
|6.19 × 381
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.35 × 20
|
XBTFX-MetaTrader5
|7.18 × 11
|
Exness-MT5Real7
|8.64 × 11
|
FxPro-MT5
|9.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|13.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|14.16 × 55
|
RoboForex-Pro
|15.50 × 2
|
FBS-Real
|17.40 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
20%
0
0
USD
USD
1.8K
CHF
CHF
4
57%
147
83%
100%
1.65
2.27
CHF
CHF
7%
1:500