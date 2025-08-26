- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
429
Negociações com lucro:
239 (55.71%)
Negociações com perda:
190 (44.29%)
Melhor negociação:
47.72 GBP
Pior negociação:
-38.84 GBP
Lucro bruto:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
Perda bruta:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (46.33 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
283.58 GBP (14)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
58.61%
Depósito máximo carregado:
9.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
188 (43.82%)
Negociações curtas:
241 (56.18%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.05 GBP
Lucro médio:
8.89 GBP
Perda média:
-8.80 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-142.24 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-142.24 GBP (12)
Crescimento mensal:
-2.52%
Previsão anual:
-30.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.48 GBP
Máximo:
447.35 GBP (16.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.57% (447.29 GBP)
Pelo Capital Líquido:
24.18% (484.34 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DE40
|96
|USTEC
|72
|US500
|58
|US30
|40
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|21
|GBPCAD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|7
|EURCAD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DE40
|-109
|USTEC
|309
|US500
|237
|US30
|-118
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|55
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|32
|GBPCAD
|29
|EURGBP
|13
|EURUSD
|14
|EURCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DE40
|-12K
|USTEC
|200K
|US500
|36K
|US30
|-120K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|-2.0K
|NZDCAD
|2.6K
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|3.6K
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|825
|EURUSD
|1.6K
|EURCAD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.72 GBP
Pior negociação: -39 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +46.33 GBP
Máxima perda consecutiva: -142.24 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
VantageInternational-Live 4
|1.05 × 101
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 163
|
BlackBullMarkets-Live
|1.27 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.28 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 5061
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
itexsys-Platform
|1.67 × 6
44 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
2K
GBP
GBP
16
100%
429
55%
59%
1.27
1.05
GBP
GBP
24%
1:500