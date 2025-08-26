SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ICM MultiWay_ORB
Savell Martin

ICM MultiWay_ORB

Savell Martin
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
429
Negociações com lucro:
239 (55.71%)
Negociações com perda:
190 (44.29%)
Melhor negociação:
47.72 GBP
Pior negociação:
-38.84 GBP
Lucro bruto:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
Perda bruta:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (46.33 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
283.58 GBP (14)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
58.61%
Depósito máximo carregado:
9.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
188 (43.82%)
Negociações curtas:
241 (56.18%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.05 GBP
Lucro médio:
8.89 GBP
Perda média:
-8.80 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-142.24 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-142.24 GBP (12)
Crescimento mensal:
-2.52%
Previsão anual:
-30.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.48 GBP
Máximo:
447.35 GBP (16.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.57% (447.29 GBP)
Pelo Capital Líquido:
24.18% (484.34 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
DE40 96
USTEC 72
US500 58
US30 40
AUDCAD 34
AUDNZD 28
NZDCAD 23
USDCAD 22
GBPUSD 21
GBPCAD 12
EURGBP 11
EURUSD 7
EURCAD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
DE40 -109
USTEC 309
US500 237
US30 -118
AUDCAD 75
AUDNZD 6
NZDCAD 55
USDCAD 28
GBPUSD 32
GBPCAD 29
EURGBP 13
EURUSD 14
EURCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
DE40 -12K
USTEC 200K
US500 36K
US30 -120K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD -2.0K
NZDCAD 2.6K
USDCAD 2.7K
GBPUSD 3.6K
GBPCAD 2.5K
EURGBP 825
EURUSD 1.6K
EURCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.72 GBP
Pior negociação: -39 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +46.33 GBP
Máxima perda consecutiva: -142.24 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.05 × 101
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 163
BlackBullMarkets-Live
1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.28 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 5061
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.67 × 6
44 mais ...
Sem comentários
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ICM MultiWay_ORB
30 USD por mês
20%
0
0
USD
2K
GBP
16
100%
429
55%
59%
1.27
1.05
GBP
24%
1:500
