Сигналы / MetaTrader 5 / ICM MultiWay_ORB
Savell Martin

ICM MultiWay_ORB

Savell Martin
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
428
Прибыльных трейдов:
238 (55.60%)
Убыточных трейдов:
190 (44.39%)
Лучший трейд:
47.72 GBP
Худший трейд:
-38.84 GBP
Общая прибыль:
2 124.05 GBP (937 873 pips)
Общий убыток:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (46.33 GBP)
Макс. прибыль в серии:
283.58 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
57.32%
Макс. загрузка депозита:
9.92%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
187 (43.69%)
Коротких трейдов:
241 (56.31%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.06 GBP
Средняя прибыль:
8.92 GBP
Средний убыток:
-8.80 GBP
Макс. серия проигрышей:
12 (-142.24 GBP)
Макс. убыток в серии:
-142.24 GBP (12)
Прирост в месяц:
-6.79%
Годовой прогноз:
-82.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.48 GBP
Максимальная:
447.35 GBP (16.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.57% (447.29 GBP)
По эквити:
24.18% (484.34 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 96
USTEC 72
US500 58
US30 40
AUDCAD 34
AUDNZD 28
NZDCAD 23
GBPUSD 21
USDCAD 21
GBPCAD 12
EURGBP 11
EURUSD 7
EURCAD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 -109
USTEC 309
US500 237
US30 -118
AUDCAD 75
AUDNZD 6
NZDCAD 55
GBPUSD 32
USDCAD 27
GBPCAD 29
EURGBP 13
EURUSD 14
EURCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -12K
USTEC 200K
US500 36K
US30 -120K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD -2.0K
NZDCAD 2.6K
GBPUSD 3.6K
USDCAD 2.7K
GBPCAD 2.5K
EURGBP 825
EURUSD 1.6K
EURCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.72 GBP
Худший трейд: -39 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +46.33 GBP
Макс. убыток в серии: -142.24 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.05 × 101
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 163
BlackBullMarkets-Live
1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.28 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 5061
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.67 × 6
еще 44...
Нет отзывов
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
