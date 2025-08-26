- Прирост
Всего трейдов:
428
Прибыльных трейдов:
238 (55.60%)
Убыточных трейдов:
190 (44.39%)
Лучший трейд:
47.72 GBP
Худший трейд:
-38.84 GBP
Общая прибыль:
2 124.05 GBP (937 873 pips)
Общий убыток:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (46.33 GBP)
Макс. прибыль в серии:
283.58 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
57.32%
Макс. загрузка депозита:
9.92%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
187 (43.69%)
Коротких трейдов:
241 (56.31%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.06 GBP
Средняя прибыль:
8.92 GBP
Средний убыток:
-8.80 GBP
Макс. серия проигрышей:
12 (-142.24 GBP)
Макс. убыток в серии:
-142.24 GBP (12)
Прирост в месяц:
-6.79%
Годовой прогноз:
-82.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.48 GBP
Максимальная:
447.35 GBP (16.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.57% (447.29 GBP)
По эквити:
24.18% (484.34 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|96
|USTEC
|72
|US500
|58
|US30
|40
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|GBPUSD
|21
|USDCAD
|21
|GBPCAD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|7
|EURCAD
|5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|-109
|USTEC
|309
|US500
|237
|US30
|-118
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|55
|GBPUSD
|32
|USDCAD
|27
|GBPCAD
|29
|EURGBP
|13
|EURUSD
|14
|EURCAD
|12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|-12K
|USTEC
|200K
|US500
|36K
|US30
|-120K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|-2.0K
|NZDCAD
|2.6K
|GBPUSD
|3.6K
|USDCAD
|2.7K
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|825
|EURUSD
|1.6K
|EURCAD
|1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.72 GBP
Худший трейд: -39 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +46.33 GBP
Макс. убыток в серии: -142.24 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
VantageInternational-Live 4
|1.05 × 101
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 163
|
BlackBullMarkets-Live
|1.27 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.28 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 5061
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
itexsys-Platform
|1.67 × 6
