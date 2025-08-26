SeñalesSecciones
Savell Martin

ICM MultiWay_ORB

Savell Martin
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
429
Transacciones Rentables:
239 (55.71%)
Transacciones Irrentables:
190 (44.29%)
Mejor transacción:
47.72 GBP
Peor transacción:
-38.84 GBP
Beneficio Bruto:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (46.33 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
283.58 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
58.61%
Carga máxima del depósito:
9.92%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.01
Transacciones Largas:
188 (43.82%)
Transacciones Cortas:
241 (56.18%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
1.05 GBP
Beneficio medio:
8.89 GBP
Pérdidas medias:
-8.80 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-142.24 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.24 GBP (12)
Crecimiento al mes:
-2.52%
Pronóstico anual:
-30.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.48 GBP
Máxima:
447.35 GBP (16.72%)
Reducción relativa:
De balance:
20.57% (447.29 GBP)
De fondos:
24.18% (484.34 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
DE40 96
USTEC 72
US500 58
US30 40
AUDCAD 34
AUDNZD 28
NZDCAD 23
USDCAD 22
GBPUSD 21
GBPCAD 12
EURGBP 11
EURUSD 7
EURCAD 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
DE40 -109
USTEC 309
US500 237
US30 -118
AUDCAD 75
AUDNZD 6
NZDCAD 55
USDCAD 28
GBPUSD 32
GBPCAD 29
EURGBP 13
EURUSD 14
EURCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
DE40 -12K
USTEC 200K
US500 36K
US30 -120K
AUDCAD 1.2K
AUDNZD -2.0K
NZDCAD 2.6K
USDCAD 2.7K
GBPUSD 3.6K
GBPCAD 2.5K
EURGBP 825
EURUSD 1.6K
EURCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.72 GBP
Peor transacción: -39 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +46.33 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -142.24 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.05 × 101
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 163
BlackBullMarkets-Live
1.27 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.28 × 36
ICMarketsSC-MT5-4
1.36 × 5061
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
1.67 × 6
otros 44...
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 11:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 17:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 03:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 02:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.26 11:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 11:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
