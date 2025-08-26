- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
429
Transacciones Rentables:
239 (55.71%)
Transacciones Irrentables:
190 (44.29%)
Mejor transacción:
47.72 GBP
Peor transacción:
-38.84 GBP
Beneficio Bruto:
2 124.43 GBP (937 932 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 672.17 GBP (819 010 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (46.33 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
283.58 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
58.61%
Carga máxima del depósito:
9.92%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.01
Transacciones Largas:
188 (43.82%)
Transacciones Cortas:
241 (56.18%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
1.05 GBP
Beneficio medio:
8.89 GBP
Pérdidas medias:
-8.80 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-142.24 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.24 GBP (12)
Crecimiento al mes:
-2.52%
Pronóstico anual:
-30.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.48 GBP
Máxima:
447.35 GBP (16.72%)
Reducción relativa:
De balance:
20.57% (447.29 GBP)
De fondos:
24.18% (484.34 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|DE40
|96
|USTEC
|72
|US500
|58
|US30
|40
|AUDCAD
|34
|AUDNZD
|28
|NZDCAD
|23
|USDCAD
|22
|GBPUSD
|21
|GBPCAD
|12
|EURGBP
|11
|EURUSD
|7
|EURCAD
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|DE40
|-109
|USTEC
|309
|US500
|237
|US30
|-118
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|55
|USDCAD
|28
|GBPUSD
|32
|GBPCAD
|29
|EURGBP
|13
|EURUSD
|14
|EURCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|DE40
|-12K
|USTEC
|200K
|US500
|36K
|US30
|-120K
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|-2.0K
|NZDCAD
|2.6K
|USDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|3.6K
|GBPCAD
|2.5K
|EURGBP
|825
|EURUSD
|1.6K
|EURCAD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +47.72 GBP
Peor transacción: -39 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +46.33 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -142.24 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
VantageInternational-Live 4
|1.05 × 101
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 163
|
BlackBullMarkets-Live
|1.27 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.28 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.36 × 5061
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
itexsys-Platform
|1.67 × 6
otros 44...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
20%
0
0
USD
USD
2K
GBP
GBP
16
100%
429
55%
59%
1.27
1.05
GBP
GBP
24%
1:500